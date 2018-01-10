"Чикаго" розгромив "Оттаву", "Вашингтон" обіграв "Ванкувер" у НХЛ

У ніч на середу відбулися кілька матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Хокеїсти "Чикаго Блекхоукс" розгромили "Оттаву Сенаторз" з рахунком 8:2.

"Калгарі Флеймс" в овертаймі вирвав перемогу у "Міннесоти Уайлд" - 3:2. Перемогу "Флеймс" приніс точний кидок Дуги Хемілтона на 3-й хвилині овертайму.

Баффало – Вінніпег– 4:7 (1:2, 1:3, 2:2)

Шайби: 0:1 – 6 Лайні (Коннор, Уілер), 1:1 – 14 Айкел (О'Райллі, Окпосо), 1:2 – 15 Бафлін (Енстрем, Перро), 1:3 – 21 Елерс (Морріссі, Перро), 1:4 – 32 Коннор (Труба, Уілер), 1:5 – 35 Елерс (Літтл, Майерс), 2:5 – 38 О'Райллі (Окпосо, Айкел), 2:6 – 47 Коннор (Труба), 3:6 – 48 Помінвілл (О'Райллі, Сканделла), 4:6 – 54 Айкел (Ристолайнен, Окпосо), 4:7 – 58 Армія (Копп)

Вашингтон – Ванкувер– 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 8 Д. Седін (Х. Седін, Едлер), 1:1 – 15 Карлсон (Бекстрем, Овечкін), 2:1 – 17 Еллер (Боуї), 3:1 – 24 Кузнєцов (Орлов, Нісканен)

Оттава – Чикаго– 2:8 (0:1, 2:5, 0:2)

Шайби: 0:1 – 18 Панік (Мерфі, Кемпні), 0:2 – 25 Шарп (Кемпф, Кейн), 0:3 – 28 Шмальц (Кейн, Оестерле), 0:4 – 29 Тейвс (Кіт, Оестерле), 1:4 – 30 Стоун, 2:4 – 36 Брассар (Сісі, Стоун), 2:5 – 37 Шмальц (Кейн, Шарп), 2:6 – 39 Рутта (Форсберг, Кейн), 2:7 – 43 Тейвс (Хіностроза), 2:8 – 50 Кейн (Шмальц, Кит)

Тампа-Бей – Кароліна– 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 3 Макгінн (Слевін, Вільямс), 1:1 – 10 Хедман (Стемкос, Кучеров), 1:2 – 12 Агв, 2:2 – 16 Джонсон (Пойнт, Строльман), 3:2 – 21 Джонсон (Пойнт, Дотчин), 3:3 – 30 Фолк (Дж.Стаал, Терявяйнен), 4:3 – 49 Дотчин (Палат, Пойнт), 5:3 – 54 Джонсон (Хедман), 5:4 – 58 Ліндхольм (Терявяйнен, Фолк)

Сент-Луїс – Флорида– 4:7 (2:2, 1:3, 1:2)

Шайби: 1:0 – 1 Штястни (Барбашов, Едмундсон), 2:0 – 8 Парайко (Шенн, Тарасенко), 2:1 – 9 екблад (Мальгін, Йєндл), 2:2 – 16 Барков (Дадонов, Юбердо), 3:2 – 24 Тарасенко (Штястни, Барбашев), 3:3 – 32 Врбата (Трочек, Бриклі), 3:4 – 35 Юбердо (Барков), 3:5 – 36 Трочек (Метісон), 3:6 – 53 Сивиур (Маккензі), 3:7 – 57 Трочек (Барков, Юбердо), 4:7 – 57 Томпсон (Пьєтранжело, Соботка)

Нешвілл – Едмонтон– 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 8 Сміт (Суббан, Арвідссон), 2:0 – 15 Арвідссон (Джохансен, Йосі), 2:1 – 20 Макдевід (Драйзайтль, Беннінг)

Міннесота – Калгарі – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 6 Ферланд (Годро, Монахан), 0:2 – 39 Монахан (Годро, Ферланд), 1:2 – 47 Гранлунд (Сутер, Койву), 2:2 – 52 Сперджен (Гранлунд, Сутер), 2:3 – 62 Хемілтон (Джиордано, Годро)