"Коламбус" в овертаймі обіграв "Торонто" в єдиному матчі дня в НХЛ

В ніч на 9 січня в Національній хокккейной лізі був зіграний один поєдинок, повідомляє офіційний сайт змагань. В основний час "Торонто" і "Коламбус" не визначили переможця. Гості закинули вирішальну шайбу в овертаймі.

Торонто – Коламбус – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 31 ван Римсдайк (Бозак, Полак), 2:0 – 36 В. Нюландер (Гардінер), 2:1 – 55 Фоліньо (Нутиваара, Шредер), 2:2 – 57 Дюбуа (Джонс), 2:3 – 63 Панарін (Джонс, Веренскі)