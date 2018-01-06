"Оттава" і "Сан-Хосе" закинули 11 шайб на двох, "Піттсбург" обіграв "Айлендерс" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні відбулися кілька матчів регулярного чемпіонату НХЛ, повідомляє офіційний сайт ліги. Найрезультативніший поєдинок пройшов в Оттаві, де "Отттава" і "Сан-Хосе" закинули на двох 11 шайб. Айлендерс – Піттсбург– 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Шайби: 0:1 – 20 Спронг (Симон, Кросбі); 0:2 – 23 Малкін (Кессел, Кросбі); 0:3 – 35 Кросбі (Симон, Спронг); 0:4 – 53 Спронг (Кросбі, Шульц). Оттава – Сан-Хосе – 6:5 ОТ (1:2, 1:3, 3:0, 1:0) Шайби: 0:1 – 6 Гертл (Бернс, Кутюр); 1:1 – 10 Дзингел (Брассар, Стоун); 1:2 – 12 Карлссон (Хансен, Райан); 1:3 – 22 Тірні (Хеед, Донской); 1:4 – 23 Бернс (Павелскі, Кутюр); 2:4 – 24 Стоун (Карлссон, Хоффман); 2:5 – 33 Гертл (Діллон, Кутюр); 3:5 – 40 Брассар (Карлссон, Стоун); 4:5 – 48 Дюшен (Хоффман, Райан); 5:5 – 50 Хоффман (Райан, Дюшен); 6:5 – 60 Дюшен (Хоффман). Детройт – Флорида– 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Шайби: 1:0 – 1 Атанасіу (Грін); 2:0 – 27 Татар (Ларкін, Атанасіу); 2:1 – 39 Метісон (Макканн); 2:2 – 43 Барков (Дадонов, Юбердо); 3:2 – 48 Манта (Грін, Фрк); 4:2 – 55 Нюквист (Зеттерберг). Вінніпег – Баффало– 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Шайби: 1:0 – 9 Бафлін (Лайне, Уілер); 1:1 – 11 Сканделла (Помінвілл, Родрігес); 2:1 – 15 Труба (Хендрікс, Копп); 3:1 – 26 Уілер (Елерс, Майерс); 3:2 – 38 Ларссон (Рістолайнен, Юсефсон); 4:2 – 40 Літтл (Морріссі, Труба); 4:3 – 52 Вілсон (Помінвілл, Родрігес). Чикаго – Вегас– 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) Шайби: 0:1 – 4 (Маршессо, Карлссон); 0:2 – 15 Маршессо (Сміт, Шмідт); 1:2 – 18 Хіностроза (Тейвс, Саад); 1:3 – 25 Карлссон (Шмідт, Сміт); 2:3 – 27 Шарп (Форслінг, Панік); 3:3 – 39 Шмальц (Хіностроза, Саад); 4:3 – 40 Тейвс (Кіт, Хіностроза); 4:4 – 45 Ікін (Перон); 4:5 – 53 Сміт.

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