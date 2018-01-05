Представлена форма хокейної збірної Росії на Олімпіаді - без двоголового орла (фото)

МОК затвердив остаточний варіант форми збірної Росії на Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї.

Як повідомляє "Чемпіонат", з форми прибраний герб, який був у початковому варіанті екіпіровки.

За основу взято той же комплект, розроблений компанією Nike, який спочатку планувався для участі в Іграх-2018. Але після того, як було прийнято рішення, що збірна Росії відправиться до Південної Кореї під нейтральним прапором, на виїзному (білому) і домашньому (червоному) комплектах був доданий напис «olympic athlete from russia».