Представлена форма хокейної збірної Росії на Олімпіаді - без двоголового орла (фото)
13:21, 05 січня 2018Хокей
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МОК заборонив використовувати державний символ РФ на екіпіровці команди.
Російська хокейна збірна виступить на Олімпіаді у формі без герба / Чемпіонат
МОК затвердив остаточний варіант форми збірної Росії на Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї.
Як повідомляє "Чемпіонат", з форми прибраний герб, який був у початковому варіанті екіпіровки.
За основу взято той же комплект, розроблений компанією Nike, який спочатку планувався для участі в Іграх-2018. Але після того, як було прийнято рішення, що збірна Росії відправиться до Південної Кореї під нейтральним прапором, на виїзному (білому) і домашньому (червоному) комплектах був доданий напис «olympic athlete from russia».
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