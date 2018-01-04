"Детройт" обіграв "Оттаву", "Чикаго" розгромив "Рейнджерс" в чемпіонаті НХЛ

Відбулися дві зустрічі в рамках регулярної першості.

Напередодні відбулися два матчі в рамках регулярного чемпіонату НХЛ, повідомляє офіційний сайт змагань. Детройт – Оттава – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 11 Атанасіу (Фрк, Манта); 1:1 – 40 Дзингел;2:1 – 60 Атанасіу (Ларкін). Рейнджерс – Чикаго– 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Шайби: 0:1 – 16 Хиностроза (Оестерле, Тейвс); 1:1 – 18 Холден (Рсз, Кері); 1:2 – 28 Шмальц (Хартман, Кейн); 2:2 – 31 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Бучневич); 2:3 – 42 Шарп (Дебринкат, Кемпф); 2:4 – 59 Кейн (Шмальц, Хартман); 2:5 – 59 Тейвс (Уинджелс, Саад).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter