"Рейнджерс" в овертаймі здобув перемогу над "Баффало" у Зимовій класиці НХЛ

Напередодні у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбувся лише один поєдинок.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбувся один поєдинок - традиційна Зимова класика. «Баффало» і «Рейнджерс» провели матч на відкритому повітрі, повідомляє офіційний сайт ліги. Зустріч проходила в Нью-Йорку на стадіоні Citi Field, домашній арені бейсбольного клубу «Нью-Йорк Метс». Поединок завершився в овертаймі перемогою "Рейнджерс" - 3:2. Баффало – "Рейнджерс" 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 4 Кері (Рсз, Фаст), 0:2 – 8 Грабнер (Міллер, Хейс), 1:2 – 20 Райнхарт (Рістолайнен, Окпосо), 2:2 – 40 Рістолайнен (Окпосо, О'Райллі), 2:3 – 62 Міллер (Зукарелло-Асен, Шаттенкірк).

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