"Ванкувер" поступився "Лос-Анжделесу", "Бостон" розгромив "Оттаву" в НХЛ

"Сент-Луїс" обіграв "Кароліну".

Напередодні відбулися кілька поєдинків в рамках чемпіонату Національної хокейної ліги. "Бостон" розгромив "Оттаву" на виїзді - 5:0. "Флорида" вдома переграла "Монреаль". Оттава – Бостон– 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) Шайби: 0:1 – 8 Спунер (Крейчі, Бекес), 0:2 – 23 Еккіарі (Шаллер, Крюг), 0:3 – 25 Спунер, 0:4 – 33 Крейчі (Макевой, Бекес), 0:5 – 41 Бержерон (Пастрняк, Крюг). Флорида – Монреаль– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Шайби: 1:0 – 24 Бріклі (Метісон, Писик), 2:0 – 51 Трочек (Брикли, Уігар). Вашингтон – Нью-Джерсі– 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 2 Вілсон (Карлсон, Юос), 2:0 – 11 Юос (Овечкін, Бекстрем), 2:1 – 17 Мур (Юханссон, Зейджак), 3:1 – 27 Карлсон (Овечкін, Бекстрем), 4:1 – 44 Нісканен (Овечкін, Сміт-Пеллі), 4:2 – 49 Зейджак (Ватанен, Юханссон), 5:2 – 59 Бекстрем (Карлсон). Сент-Луїс – Кароліна– 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Шайби: 1:0 – 1 Бродзяк (Пьєтранжело, Стеєн), 2:0 – 20 Берглунд (Бродзяк, Пьєтранжело), 2:1 – 28 Райан, 2:2 – 33 Валльмарк (Агв, Хеніфін), 3:2 – 48 Апшолл (Тарасенко, Шенн). Нешвілл – Міннесота– 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Шайби: 1:0 – 42 Хартнелл (Ірвін, Боніно), 2:0 – 47 Суббан (Джохансен, Йернкрук), 3:0 – 57 Арвідссон (Йернкрук, Суббан). Ванкувер – Лос-Анджелес– 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) Шайби: 1:0 – 4 Стечер, 1:1 – 13 Тоффолі (Кемпе, Габорік), 1:2 – 14 Габорік (Тоффолі, Льюїс), 2:2 – 37 Голдобін (Маркстрем, Хаттон), 3:2 – 40 Дауд (Хаттон, Гранлунд), 3:3 – 42 Кліффорд (Гревел, Льюїс), 3:4 – 46 Дауті (Тоффолі).

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