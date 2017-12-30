Воротар "Чикаго" провів перший матч у НХЛ у 32 роки

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися 11 матчів, в центральному з яких воротар Джефф Гласс вперше зіграв в НХЛ у віці 32 років і, зробивши 42 сейва, допоміг "Чикаго" в овертаймі обіграти "Едмонтон", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 4:3.

Переможний гол забив Патрік Кейн. У кінцівці третього періоду "Ойлерс" програвали дві шайби, але змогли зрівняти рахунок, забивши два рази при заміненому на шостого польового гравця воротаря.

"Це просто неймовірно, - сказав про гру Гласса Кейн. - Ми за нього дуже раді. З-за нього сьогоднішня перемога стала особливою".

З 2009 по 2016 роки Гласс виступав у Континентальній хокейній лізі та встиг пограти за "Сибір", "Барис", "Спартак", ЦСКА, "Ладу" та мінське "Динамо". Він зайняв місце у воротах, оскільки основний воротар "Блэкхокс" Корі Кроуфорд отримав травму, а Антон Форсберг грав напередодні.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

29 грудня.

Нью-Джерсі – Баффало – 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 13 Вуд (Заха, Ноусен), 1:1 – 25 Юсефсон (Нолан), 2:1 – 28 Юханссон (Хишир, Ватанен), 3:1 – 34 Мур (Гіббонс), 3:2 – 38 Айкел (Гиргенсонс, Маккейб), 3:3 – 51 Айкел (Ристолайнен, Окпосо), 3:4 – 62 Ристолайнен (О'райллі)

Оттава – Коламбус– 5:4 (0:0, 3:3, 2:1)

Шайби: 0:1 – 24 Мілано (Нутиваара, Дженнер), 1:1 – 25 Брассар (Стоун, Карлссон), 1:2 – 27 Андерсон (Панарін), 1:3 – 27 Мілано (Джонс), 2:3 – 34 Стать (Томпсон, Фанюф), 3:3 – 38 Дюшен (Одуя), 4:3 – 47 Стоун (Фанюф), 5:3 – 49 Райан (Карлссон), 5:4 – 59 Веренски (Дюбуа, Андерсон)

Детройт – "Рейнджерс" – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 17 Деарнэ (Весі), 1:1 – 27 Атанасиу (Ларкін), 1:2 – 42 Леттьери (Рсз), 2:2 – 47 Зеттерберг (Нюквист)

Тампа-Бей – Філадельфія– 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Шайби: 1:0 – 7 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 1:1 – 26 Сіммондс (Ворачек, Кутюр'є), 1:2 – 30 Гостисбеер (Жиру, Сіммондс), 2:2 – 35 Пойнт (Кучеров, Палат), 2:3 – 39 Кутюр'є (Конекны, Жиру), 2:4 – 41 Меннінг (Конекны, Жиру), 3:4 – 48 Джонсон, 3:5 – 59 Філппула (Кутюр'є, Ворачек)

Кароліна – Піттсбург– 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 4 Думулин (Джеррі, Гюнцель), 1:1 – 26 Райан (Дальбек, Ліндхольм), 2:1 – 38 Агв

Міннесота – Нешвілл– 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 7 Гранлунд (Дамба), 1:1 – 10 Суббан (Ємєлін), 2:1 – 11 Гранлунд (Сутер, Сперджен), 3:1 – 33 Дамба (Каллен, Брудин), 3:2 – 42 Терріс (Йосі, Суббан), 4:2 – 59 Гранлунд (Койву, Е. Стаал)

Вінніпег – Айлендерс– 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 2 Мэттиас (Лаурі), 2:0 – 16 Уілер (Лайне, Коннор), 2:1 – 34 (Бейлі, Таварес), 3:1 – 43 Коннор (Лайні), 4:1 – 52 Лаурі (Wheeler, Труба), 4:2 – 56 (Пулок)

Даллас – Сент-Луїс– 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Шайби: 1:0 – 23 Янмарк-Нюлен (Хонка, Спецца), 1:1 – 43 Тарасенко, 1:2 – 44 Томпсон (Стеен, Пьетранжело), 2:2 – 55 Бенн, 3:2 – 57 Радулов (Линделль, Клингберг), 4:2 – 58 Радулов (Бенн, Хем'юс)

Едмонтон – Чикаго – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 14 Пулюярви (Клефбом, Нюджент-Хопкінс), 1:1 – 19 Хартман (Шмальц, Кейн), 1:2 – 34 Дебринкат (Кіт, Шмальц), 1:3 – 48 Оэстерле (Хиностроза), 2:3 – 57 Нюджент-Хопкінс (Секера, Пулюярви), 3:3 – 59 Драйзайтль (Маруна, Нюджент-Хопкінс), 3:4 – 60 Кейн (Шмальц, Кит)

Колорадо – Торонто – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 11 Маккіннон (Ландескуг), 1:1 – 14 Мартін (Полак, Паливо), 2:1 – 30 Рантанен (Задоров, Маккіннон), 2:2 – 34 Полак (Марло, Боргман), 3:2 – 44 Керфут (Маккіннон, Задоров), 3:3 – 58 ван Римсдайк (Гардінер, Райллі), 4:3 – 63 Комфер (Седерберг, Жирар)

Анахайм – Калгарі– 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 3 Фаулер (Ракелль, Гецлаф), 1:1 – 31 Ферланд (Сміт, Бартковського), 2:1 – 42 Ракелль (Гецлаф, Сильверберг)