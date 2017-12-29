"Тампа" здобула восьму домашню перемогу поспіль і десяту в одинадцяти матчах НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Тампа" і "Вегас" здобули чергові перемоги і залишаються лідерами конференцій, а Яромир Ягр зрівнявся з Роном Френсісом на третьому місці в історії НХЛ за кількістю матчів, повідомляє офіційний сайт ліги.

До останньої хвилини другого періоду "Тампа Бей Лайтнінг" програвали "Монреаль Канадієнс" з рахунком 0:1, проте за 12 секунд до другої перерви Стівен Стемкос з класної передачі Микити Кучерова зрівняв рахунок. На першій же хвилині третього періоду Брейден Пойнт вивів "Тампу" вперед, а ще за чотири хвилини Стемкос оформив дубль в більшості і забезпечив своїй команді восьму поспіль домашню перемогу, а також 10-у в останніх 11 зустрічах. "Канадієнс" зазнали сьомої поразки за 10 матчів.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

28 грудня.

Вашингтон – Бостон – 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Бэкес (Хейнен, Неш), 0:2 – 2 Эккиари (Курали), 1:2 – 32 Еллер (Вілсон), 2:2 – 34 Овечкін (Кузнєцов, Карлсон), 2:3 – 47 Бэкес (Дебраск, Хейнен), 3:3 – 51 Конноллі (Боуї, Еллер).

Тампа-Бей – Монреаль– 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 23 Галлахер (Морроу, Юдон), 1:1 – 39 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 2:1 – 40 Пойнт (Палат, Джонсон), 3:1 – 44 Стэмкос (Палат, Намісників).

Флорида – Філадельфія– 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 6 Макканн (Метісон, Бьюгстэд), 2:0 – 29 Маккензі (Сивиур), 3:0 – 33 Юбердо (Барков, Бьюгстэд), 3:1 – 52 Лоутон (Раффль, Конекны), 3:2 – 57 Кутюр'є (Жиру, Гостисбеер).

Аризона – Торонто– 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Шайби: 0:1 – 8 Хайман, 0:2 – 10 Меттьюс (Ст. Нюландер, Гардінер), 0:3 – 11 Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:3 – 14 Арчибальд (Мартинук), 2:3 – 15 Перлини (Степан, Рідер), 2:4 – 29 Марло (Райллі, Марнер), 2:5 – 35 Марло (Комарів, Марнер), 2:6 – 35 Ст. Нюландер, 3:6 – 38 Мартинук (Рідер, Чикран), 4:6 – 54 Фішер (Голігоскі, Келлер), 4:7 – 57 Браун (Марло, Райллі).

Ванкувер – Чикаго 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 7 Ганьє (Ванек, Голдобін); 1:1 – 11 Шмальц (Кіт, Кейн); 2:1 – 33 Ванек (Босер, Ганьє); 3:1 – 41 Ганьє (Босер, Ванек); 4:1 – 56 Ванек (Стечер, Босер); 5:1 – 58 Босер (Едлер, Ванек); 5:2 – 59 Хартман (Хейден, Дебринкат).

Лос-Анджелес – Вегас 2:3 ВІД (1:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 8 Габорік (Дауті, Форборт); 1:1 – 38 Маршессо (Сміт, Міллер); 1:2 – 51 Лайпсик (Ікін, Так); 2:2 – 55 Дауті (Маззин); 2:3 – 63 Перон (Сміт).

Сан-Хосе – Калгарі 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 4 Хетеуей (Янковський, Беннетт); 1:1 – 7 Павелскі (Торнтон, Лабанк); 1:2 – 15 Баклунд (Джиордано, Ткачак); 2:2 – 52 Майєр (Діллон, Бернс).