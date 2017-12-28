"Вегас" продовжив переможну серію до п'яти матчів і став першою командою Заходу, що набрала 50 очок в НХЛ

У ніч на четвег відновився регулярний чемпіонат НХЛ, де в центральному матчі дня "Вегас" у гостях з рахунком 4:1 обіграв "Анахайм", продовжив переможну серію до п'яти матчів і став першою командою Західної конференції, що набрала 50 очок, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Голден Найтс" продовжили безпрограшну серію в основний час до 10 матчів (9-0-1), встановивши рекорд для клубу, що проводить в лізі перший сезон. Попередній рекорд належав "Флориді", яка в сезоні 1993-94 провела відрізок 5-0-4.

"Дакс" відкрили рахунок на другій хвилині завдяки голу Рікарда Ракелла, проте потім забивав тільки "Вегас". Відзначилися Ши Теодор, Коді Ікін, Вільям Карлссон і Давид Перон (у порожні ворота). У воротах "Лицарів" здорово зіграв Малкольм Суббан, який відбив 27 кидків.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

27 грудня.

Бостон – Оттава– 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 5 Міллер (Неш, Бэкес), 2:0 – 8 Хейнен (Гжельчик, Спунер), 3:0 – 21 Неш, 3:1 – 23 Шабо (Брассар, Стоун), 4:1 – 34 Неш (Бйорк), 5:1 – 58 Бэкес (Хейнен, Гжельчик)

Нью-Джерсі – Детройт– 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 15 Хишир (Хол, Сантіні), 2:0 – 18 Хишир (Братт, Хол), 2:1 – 28 Абделькадер (Ларкін, Бертуцци), 3:1 – 59 Ватанен (Колман)

Айлендерс – Баффало – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 23 Чимера (Клаттербак, Сизикас), 1:1 – 29 Гиргенсонс (Айкел, Сканделла), 1:2 – 51 Окпосо (Кейн), 2:2 – 58 Бейлі (Таварес), 3:2 – 61 Барзэл (Таварес, Бейлі)

Піттсбург – Коламбус – 5:4 ОТ (0:2, 1:1, 3:1)

Шайби: 0:1 – 9 Мілано (Нутиваара, Джонс), 0:2 – 14 Дженнер (Фоліньо, Бьоркстранн), 1:2 – 25 Ширі (Шейэн, Раст), 1:3 – 36 Панарін (Савар, Калверт), 2:3 – 43 Кессел (Малкін, Хернквист), 2:4 – 50 Панарін (Дюбуа, Андерсон), 3:4 – 54 Малкін (Кросбі, Кессел), 4:4 – 58 Гюнцель (Малкін, Хернквист)

Кароліна – Монреаль– 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 3 Терявяйнен (Фолк), 1:1 – 25 Гальченюк (Петрі), 2:1 – 49 Агв (Дж.Стаал, Ліндхольм), 3:1 – 58 Агв (Піску, Слэвин)

Сент-Луїс – Нешвілл– 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 10 Сміт (Йосі), 0:2 – 36 Йернкрук (Ірвін, Форсберг), 1:2 – 53 Соботка (Пьетранжело, Бродзяк)

Міннесота – Даллас– 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 12 Сегін (Шор, Линделль), 1:1 – 19 Сперджен (Енніс, Койл), 2:1 – 25 Е. Стаал (Брудин, Койл), 2:2 – 30 Янмарк-Нюлен (Бенн, Сегін), 3:2 – 33 Гранлунд (Койву, Цукер), 4:2 – 59 Цукер (Сутер, Гранлунд)

Рейнджерс – Вашингтон – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0)

Вінніпег – Едмонтон– 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 6 Драйзайтль (Девідсон, Макдэвид), 1:1 – 8 Літтл (Елерс, Перро), 2:1 – 14 Армія (Куликов, Хендрікс), 2:2 – 16 Пулюярви (Макдэвид, Рассел), 3:2 – 20 Коннор (Шайфли, Уілер), 4:2 – 29 Армія, 4:3 – 30 Хайра (Строум, Драйзайтль)

Колорадо – Арізона– 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Рідер (Чикран, Перлини), 1:1 – 3 Рантанен (Ландескуг, Джонсон), 1:2 – 30 Голігоскі (Келлер), 1:3 – 55 Крауз (Арчибальд)

Анахайм – Вегас– 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 1 Ракелль (Монтур, Сильверберг), 1:1 – 17 Теодор (Ліндберг, Носек), 1:2 – 35 Ікін (Бельмар), 1:3 – 40 Карлссон (Маршессо), 1:4 – 58 Перон (Шмідт, Хаула)