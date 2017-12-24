"Донбас" впевнено переграв "Кременчук" в УХЛ, здобувши 24-у перемогу поспіль

У центральному матчі чергового туру Української хокейної ліги «Донбас» здобув впевнену перемогу над «Кременчуком» – 5:0.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, переможна серія донеччан тепер нараховує 24 матчі. Нагадаємо, у цьому сезоні "Донбас" ще не програвав.

У турнірній таблиці «Донбас» випереджає «Білий Барс», який йде другим, на 21 очко.

«Донбас» – «Кременчук» – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Луговий (Мазур, Коренчук, − біл.) – 18:54, 2:0 – Лялька (Костіков) – 21:38, 3:0 − Коренчук (Захаров, Матвієнко − біл.) – 24:57, 4:0 – Костіков (Захаров, Лялька) – 46:57, 5:0 – Александров (Лялька, Коренчук − біл.) – 54:59.

«Донбас»: Дьяченко (Дуве); Луговий – Мазур – Коренчук (А), Матвієнко – Александров; Лялька (А) – Захаров (К) – Костіков, Ігнатенко – Шпак; Новиков – Коваленко – Мостовий, Григор'єв – Фірсов; Ворона – Влад – Свищев, Ординський.

«Кременчук»: Петленко (Власенко); Костюк – Карпенко (К) – Бойков (А), Роганов – Козачук; Чернишенко (А) – Красильников – Алексанян-Петрович, Грицько – Наливайко; Єфімочкін – Шах – Поліщук, Горлушко – Савицький; Крючьонкін.