"Вегас" став лідером Західної конференції НХЛ перед різдвяними канікулами

Команда Національної хокейної ліги "Вегас Голден Найтс" з рахунком 3:0 обіграла "Вашингтон" і пішла на різдвяну перерву на першому місці Західної конференції Національної хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт ліги.

По 48 очок також у "Лос-Анджелеса" і "Сент-Луїса", але "Вегас" провів 34 зустрічі, в той час як "Кінгз" - 37, а "Блюз" - 38.

Остаточний рахунок зустрічі був встановлений на 16-й хвилині першого періоду, до якої забили Алекс Так, Оскар Ліндберг і Вільям Карлссон. Марк-Андре Флері зробив перший шатаут за "Вегас", відбивши всі 26 кидків.

"Голден Найтс" довели переможну серію до чотирьох матчів, а також виграли у восьмий раз в останніх дев'яти іграх. "Кепіталз" проводили другий матч за два дні зазнали другої поразки. Напередодні вони поступилися "Арізоні".

"Ми знали, що ці спарені матчі будуть непростими, - сказав Олександр Овечкін, який не зумів набрати очки в третій грі поспіль. - Якби не Холтбі, то після першого періоду рахунок міг бути 10:0".

З 18 домашніх ігор "Вегас" переміг в 15. Це кращий результат в лізі поряд з "Тампою".

Тепер у чемпіонаті настала 4-денна пауза. Наступні матчі будуть зіграні в ніч на 28 грудня за київським часом.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

23 грудня.

Айлендерс – Вінніпег– 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 1 (Бейлі, Ледді), 2:0 – 2 Барзэл (Ледд, Еберле),2:1 – 13 Пулмэн (Елерс, Чьяро), 3:1 – 19 Барзэл (Бойчак, Еберле),4:1 – 51 Барзэл (Ледд, Еберле),5:1 – 55 Бовилье (Таварес), 5:2 – 58 Лаурі (Армія, Коннор)

Бостон – Детройт– 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 13 Маршанд (Бэкес, Пастрняк), 1:1 – 14 Нільсен (Хелм), 2:1 – 46 Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 3:1 – 59 Бержерон (Бэкес, Маршанд)

Рейнджерс – Торонто– 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 17 Ст. Нюландер (Райллі, Меттьюс), 0:2 – 20 Хэйнси (Марнер, Райллі), 1:2 – 22 Весі, 1:3 – 31 Меттьюс (Ст. Нюландер, Хайман), 2:3 – 51 Міллер (Крайдер, Бучневич)

Коламбус – Філадельфія – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 17 Джонс (Панарін, Бьоркстранн), 1:1 – 23 Проворов (Кутюр'є, Жиру)

Кароліна – Баффало– 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Агв (Терявяйнен, Піску),2:0 – 21 Дж.Стаал (Терявяйнен, Ліндхольм),2:1 – 22 Больє (Айкел, Ларссон),3:1 – 24 Фолк (Терявяйнен, Агв),4:1 – 31 Фолк (Скіннер, Слэвин),4:2 – 33 Гиргенсонс (Айкел)

Піттсбург – Анахайм– 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 3 Каші, 0:2 – 10 Ракелль (Гецлаф), 0:3 – 23 Кольяно (Монтур),0:4 – 39 Фаулер (Сильверберг, Ракелль)

Нью-Джерсі – Чикаго– 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 2 Бойл, 2:0 – 9 Палмиери (Бутчер, Хол), 3:0 – 13 Заха (Бутчер, Ноусен), 3:1 – 37 Кейн (Рутта, Форслинг), 4:1 – 42 Хол (Вуд)

Флорида – Оттава– 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 21 Юбердо (Йэндл, Бьюгстэд)

Тампа-Бей – Міннесота– 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 57 Джирарди (Пойнт), 2:0 – 58 Джонсон (Дотчин), 3:0 – 59 Кучеров (Джирарди, Намісників)

Едмонтон – Монреаль– 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 13 Строум (Драйзайтль, Хайра), 2:0 – 15 Макдэвид (Рассел, Нерс), 3:0 – 24 Лучич (Макдэвид, Драйзайтль), 3:1 – 32 Шоу (Морроу, Байрон), 4:1 – 58 Хайра (Драйзайтль)

Даллас – Нешвілл – 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Ємелін (Арвідссон, Джохансен), 0:2 – 7 Йернкрук (Сиссонс), 1:2 – 12 Сегін (Клингберг, Бенн), 2:2 – 30 Руссель (Питлик, Клингберг), 3:2 – 33 Ганзал (Спецца, Сміт), 3:3 – 44 Джохансен (Суббан)

Аризона – Колорадо– 2:6 (0:0, 1:4, 1:2)

Шайби: 0:1 – 30 Седерберг (Немет, Ньєто), 0:2 – 31 Комфер (Керфут, Задоров), 0:3 – 33 Якупов (Барберио), 0:4 – 34 Ньєто (Керфут, Комо), 1:4 – 38 Степан (Келлер), 1:5 – 48 Андригетто (Уілсон, Джост), 2:5 – 48 Степан (Мартинук), 2:6 – 53 Седерберг (Барберио, Рантанен)

Вегас – Вашингтон– 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 2 Так (Ікін, Лайпсик), 2:0 – 7 Ліндберг (Носек), 3:0 – 14 Карлссон (Маршессо, Сміт)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 30 Серенсен (Демело, Бедкер), 2:0 – 47 Павелскі (Бернс)

Ванкувер – Сент-Луїс– 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 11 Берглунд (Бродзяк, Яшкін), 1:1 – 21 Босер (Ганьє, Ванек), 1:2 – 38 Бродзяк (Апшолл), 1:3 – 59 Стеен (Тарасенко)