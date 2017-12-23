"Вашингтон" не зумів перемогти "Арізону", "Калгарі" поступився "Монреалю" в НХЛ

Відбулися чотири зустрічі в рамках регулярної першості.

Напередодні відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ. "Арізона" в рідних стінах здолала "Вашингтон", закинувши вирішальну шайбу в овертаймі - 3:2. "Монреаль" відстояв перевагу над "Калгарі" в гостях, повідомляє офіційний сайт турніру. Баффало – Філадельфія– 4:2 (0:0, 0:0, 4:2) Шайби: 1:0 – 43 О'Райллі (Кейн), 2:0 – 51 Кейн (Окпосо, Джорджес), 2:1 – 57 Раффль (Ворачек, Жиру), 3:1 – 58 Айкел (О'Райллі, Сканделла), 4:1 – 59 Айкел (Сканделла), 4:2 – 59 Гостисбеєр (Ворачек, Жиру) Флорида – Міннесота– 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Шайби: 0:1 – 8 Сутер (Гранлунд, Дамба), 1:1 – 16 Трочек (Мальгін, Петрович), 1:2 – 30 Уінник, 2:2 – 42 Юбердо (Барков), 3:2 – 51 Бриклі (Йэндл), 4:2 – 59 Юбердо (Барков) Аризона – Вашингтон – 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 25 Оші (Кузнєцов, Врана), 1:1 – 41 Дворак (Чикран, Голігоскі), 1:2 – 44 Кузнєцов (Юос, Карлсон), 2:2 – 58 Фішер (Демерс, Келлер), 3:2 – 64 Келлер (Голігоскі, Домі) Калгарі – Монреаль– 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Шайби: 0:1 – 10 Фроуз (Гальченюк, Джорді Бенн), 0:2 – 28 Делорьє (Карр, Фроуз), 0:3 – 43 Галлахер (Плеканец, Лехконен), 1:3 – 49 Ферланд (Монахан, Фролік), 2:3 – 58 Ткачак (Годро, Баклунд)

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