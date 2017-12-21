"Коламбус" обіграв "Торонто", "Філадельфія" вирвала перемогу у "Детройта"

У ніч на четвер відбулися три зустрічі в рамках регулярної першості НХЛ, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

"Калгарі" з мінімальною перевагою переміг "Сент-Луїс", а "Філадельфія" вирвала перемогу у "Детройта". "Коламбус" забезпечив перевагу в дві шайби у грі з "Торонто".

Коламбус – Торонто 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 12 Седлак (Калверт), 2:0 – 18 Джонс (), 2:1 – 24 Гардінер (В. Нюландер), 3:1 – 30 Дюбуа (Джонс, Еткінсон), 4:1 – 51 Веннберг (Дженнер, Еткінсон), 4:2 – 57 Марнер (Бозак, Гардінер)

Філадельфія – Детройт 4:3 (1:1, 2:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – 15 Уіс (Патрік, Гудас), 1:1 – 19 Фрк (Грін, Ларкін), 1:2 – 25 Грін (Атанасіу, Ларкін), 2:2 – 30 Сіммондс (Жиру, Ворачек), 2:3 – 31 Нюквист (Манта, Зеттерберг), 3:3 – 33 Хегг (Гостисбеєр, Жиру), 4:3 – 45 Кутюр'є (Жиру, Сіммондс)

Калгарі – Сент-Луїс– 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 7 Фролік (Баклунд), 1:1 – 21 Шенн (Штястни, Парайко), 2:1 – 47 Хемілтон