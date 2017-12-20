"Донбас" обіграв "Білий Барс" у єдиному матчі дня УХЛ

У Білій Церкві завершився єдиний матчі дня в Українській хокейній лізі, в якій "Білий Барс" приймав донецький "Донбас" й поступився супернику, повідомляє офіційний сайт турніру.

Маг завершився з рахунком 1:4.

Таким чином, "Донбас" здобув 23-ю перемогу поспіль в основний час регулярного чемпіонату. У команди як і раніше стопроцентний показник в турнірній таблиці - 69 очок з 69 можливих.

Українська хокейна ліга.

20 грудня.

"Білий Барс" - "Донбас" - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Шайби: 0:1 Захаров (Ігнатенко, Лялька - менше і менше.), 31:09, 0:2 Лялька (Коренчук, Ігнатенко - більш.), 41:18, 1:2 Даниленко (Куцевич), 48:11, 1:3 Коваленко (Луговий, Коренчук - більш.), 54:36, 54:36, 1:4 Костіков (Ігнатенко), 57:49.