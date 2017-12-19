"Піттсбург" поступився "Колорадо", "Бостон" розгромив "Коламбус" в НХЛ

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

У Національній хокейній лізі в ніч на вівторок відбулися кілька матчів регулярного чемпіонату, повідомляє сайт турніру. "Бостон" в домашній зустрічі не залишив шансів "Коламбусу", а "Колорадо" обіграв "Піттсбург". Бостон – Коламбус– 7:2 (1:0, 2:0, 4:2) Шайби: 1:0 – 14 Маршанд (Хара, Бержерон), 2:0 – 28 Бекес (Хейнен, Дебраск), 3:0 – 31 Макевой (Хейнен, Дебраск), 3:1 – 48 Андерсон (Джонсон, Веннберг), 4:1 – 52 Хейнен (Макевой, Бекес), 5:1 – 55 Крюг (Спунер, Бьорк), 6:1 – 57 Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 7:1 – 58 Дебраск (Спунер), 7:2 – 59 Джонс (Андерсон, Нутиваара). Нью-Джерсі – Анахайм– 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) Шайби: 0:1 – 6 Гецлаф (Менсон, Ракелль), 0:2 – 10 Сильверберг (Хенрік, Кольяно), 1:2 – 28 Вуд (Братт, Ватанен), 1:3 – 31 Хенрік (Менсон), 2:3 – 38 Вуд (Заха), 3:3 – 45 Братт (Бойл, Колман), 4:3 – 55 Ноусен (Грін, Бойл), 5:3 – 59 Ноусен (Бойл). Філадельфія – Лос-Анджелес– 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Шайби: 0:1 – 5 Мартінес (Мітчелл), 0:2 – 16 Льюїс (Маззін, Шор), 1:2 – 18 Ворачек (Жиру, Гостисбеєр), 1:3 – 44 Кемпе (Браун), 1:4 – 55 Тоффолі (Шор). Колорадо – Піттсбург– 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Шайби: 1:0 – 5 Беррі (Ньєто), 1:1 – 10 Руедел (Роуни), 2:1 – 25 Беррі (Андригетто, Рантанен), 3:1 – 38 Комфер (Андрігетто), 3:2 – 41 Малкін (Руедел, Коул), 4:2 – 58 Рантанен (Ландескуг, Маккіннон). Едмонтон – Сан-Хосе– 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Шайби: 0:1 – 6 Павелскі (Бернс, Лабанк), 1:1 – 14 Летесту (Клефбом, Драйзайтль), 2:1 – 18 Строум (Хайра, Драйзайтль), 3:1 – 26 Нюджент-Хопкінс (Маруна, Каджула), 3:2 – 28 Майєр (Лабанк, Гертл), 4:2 – 48 Маруні (Нюджент-Хопкінс), 4:3 – 51 Серенсен (Карлссон, Браун), 5:3 – 59 Стром (Беннінг).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter