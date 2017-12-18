"Донбас" здобув важку перемогу над харківським "Динамо" в УХЛ

Сьогодні відбулися три поєдинки в рамках Української хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт турніру.

Чинний чемпіон і лідер поточної першості "Донбас" провів один і найбільш складних поєдинків за останні кілька місяців. З величезним трудом підопічні Сергія Вітера зуміли здолати харківське "Динамо" на його майданчику. По ходу поєдинку динамівці під керівництвом Олександра Сеуканда двічі наздоганяли суперника в рахунку, і все ж вирішальною стала шайба Лугового, який приніс перемогу "Донбасу" - 3:2.

«Динамо» - «Донбас» 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Коваленко (Фірсов, Мостовий) – 01:58, 1:1 – Максименко (Худяков, Єфремов – біл.) – 22:23, 1:2 – Коренчук (Луговий, Матвієнко – біл.) – 24:00, 2:2 – Сиротенко (Максименко) – 35:34, 2:3 – Луговий (Матвієнко, Кузьмик) – 49:38

Воротарі: Гурко – Дяченко.

«Галицькі Леви» - «Кременчук» 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

0:1 – Ефімочкін (Шах) – 02:52, 1:1 – Арабов (Абаджян, Муртищев) – 18:07, 1:2 – Шах (Бойков, Карпенко) – 22:45, 2:2 – Толстушко (Кізло, Дворник) – 26:50, 2:3 – Поліщук (Горлушко, Шах) – 27:26, 3:3 – Толстушко (Генералов, Кізло – 6 на 5) – 33:35, 4:3 – Муртищев (Арабов, Сірченко) – 63:57

Воротарі: Александров – Власенко.

«Вовки» - «Білий Барс» 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

1:0 – Бобков (Черемнов, Приваліхін) – 16:35, 1:1 – Даниленко (Куцевич) – 22:57, 1:2 – Ядловський (Даниленко, Куцевич – мен.) – 30:10, 1:3 – Лесніков (Даниленко) – 44:56, 1:4 – Ромащенко (Панов) – 56:27

Воротарі: Позиніч – Люльчук.