"Калгарі" розгромив "Ванкувер", "Вегас" обіграв "Флориду" в НХЛ

"Вінніпег" вдома легко розібрався з "Сент-Луїсом".

Напередодні відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ, повідомляє офіційний сайт змагань. Вінніпег – Сент-Луїс– 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Шайби: 1:0 – 24 Лаурі (Танев, Копп), 2:0 – 35 Лайні (Труба, Перро), 3:0 – 51 Шайфлі (Копп, Морріссі), 4:0 – 53 Морріссі (Труба, Уілер) Чикаго – Міннесота– 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 10 Кейн (Анісімов, Шмальц), 2:0 – 35 Кейн (Кіт, Оестерле), 3:0 – 41 Хартман, 3:1 – 45 Дамба (Койл, Сутер), 4:1 – 56 Уінджелс Ванкувер – Калгарі – 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) Шайби: 0:1 – 5 Янковскі (Хетеуей, Беннетт), 0:2 – 23 Джіордано (Хемілтон, Годро), 0:3 – 35 Ткачак (Янковський, Беннетт), 0:4 – 38 Джіордано (Брауера, Стейджан), 0:5 – 39 Беннетт (Янковський, Хемонік), 1:5 – 46 Гранлунд (Х. Седін, Едлер), 1:6 – 51 Ферланд (Хемілтон, Беннетт) Вегас – Флорида– 5:2 (2:2, 0:0, 3:0) Шайби: 0:1 – 2 Врбата (Бьюгстед, Мальгін), 0:2 – 5 Метісон (Трочек, Дадонов), 1:2 – 6 Шмідт (Карлссон, Сміт) , 2:2 – 17 Міллер (Ніл, Маршессо), 3:2 – 51 Хаула (Міллер, Маршессо), 4:2 – 57 Маршессо (Макнебб, Сміт), 5:2 – 59 Ніл (Теодор)

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