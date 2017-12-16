"Ванкувер" перервав серію з чотирьох поразок поспіль в НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Ванкувер Кенакс" обіграв "Сан-Хосе Шаркс" і перервав серію з чотирьох поразок поспіль у регулярному чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт ліги.

Шайба Сема Ганьє за 26 секунд до кінця овертайму принесла "Ванкуверу" перемогу з рахунком 4:3.

Ця перемога стала для "Кенакс" першою домашньою над "Шаркс" з 21 січня 2012 року. Попередні 11 ігор у Rogers Arena залишилися за командою з Каліфорнії (0-9-2).

Нападник "Ванкувера" Маркус Гранлунд оформив дубль, а Хенрік Седін і Даніель Седін зробили по три передачі, що дозволило команді перервати серію з чотирьох поразок.

У складі "Шаркс" дублем відзначився захисник Брент Бернс, який закинув п'яту шайбу у п'яти матчах. Нападник "Кенакс" Брок Бесер забив 17-й гол у сезоні. З 30 очками в 30 матчах він лідирує за результативністю серед новачків.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

15 грудня.

Рейнджерс – Лос-Анджелес– 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 10 Крайдер (Деарнэ, Шаттенкірк), 1:1 – 23 Габорік (Йокінен), 2:1 – 34 Гейс (Грабнер, Макдона), 2:2 – 47 Мітчелл (Йокінен, Габорік), 3:2 – 56 Неш, 4:2 – 59 Міллер (Весі, Зукарелло-Асен)

Нью-Джерсі – Даллас– 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 4 Сантіні (Гіббонс), 1:1 – 6 Ганзал (Линделль, Сегін), 2:1 – 19 Колман (Гіббонс, Грін), 2:2 – 28 Радулов (Линделль, Янмарк-Нюлен), 3:2 – 36 Бойл (Заха, Бутчер), 4:2 – 52 Лаппін (Бойл, Хейс), 5:2 – 58 Бойл

Баффало – Кароліна – 4:5 ОТ (0:0, 1:1, 3:3)

Шайби: 1:0 – 30 Айкел (Маккейб, Кейн), 1:1 – 30 Вільямс (Дж.Стаал, Макгинн), 2:1 – 41 Маккейб (Айкел, Кейн), 2:2 – 43 Дж.Стаал (Вільямс, Слэвин), 2:3 – 44 Райан (Піску), 2:4 – 46 Ліндхольм (Агв, Райан), 3:4 – 49 Айкел (Окпосо, Маккейб), 4:4 – 49 Айкел (Кейн), 4:5 – 62 Слэвин (Агв, Ліндхольм)

Детройт – Торонто– 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 Боргман (Мур, Мартін), 1:1 – 25 ДеКайзер ( Фрк, Зеттерберг), 2:1 – 31 Дейлі (Гленденинг, Ерікссон), 3:1 – 49 Татар (Крунвалль, Зеттерберг)

Ванкувер – Сан-Хосе – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Гранлунд (Х. Сивин, Д. Сивин), 1:1 – 10 Бернс (Павелскі, Кутюр), 2:1 – 14 Гранлунд (Д. Сивин, Х. Сивин), 3:1 – 31 Босер (Х. Сивин, Д. Сивин), 3:2 – 38 Серенсен (Хансен, Браун), 3:3 – 54 Бернс (Ворд), 4:3 – 64 Ганьє (Маркстрем, Едлер)