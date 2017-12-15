Молодіжна збірна України з хокею обіграла команду Литви і зберегла місце в Дивізіоні 1А ЧС

У Бледі (Словенія) завершився матч останнього 5-го туру чемпіонату світу з хокею серед молодіжних команд, в якому збірна України обіграла команду Литви і зберегла місце в третьому за значимістю Дивізіоні 1А чемпіонату світу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці виграли в серії булітів з загальним рахунком 2:1.

В основний і додатковий час гри голи забивалися тільки у другому періоді. На 29-й хвилині Денис Мостовий вивів українців вперед, але на 36-й хвилині суперник зрівняв результат.

А в серії буллітів голи Олександра Пересунька та Богдана Ступака принесли перемогу українцям з загальним рахунком 2:1.

Таким чином, на турнірі в Словенії наша команда здобула 2 перемоги при 3 поржениях - 6 очок - і зберегла місце в Дивізіоні 1А.