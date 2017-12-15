"Філадельфія" здобула п'яту поспіль перемогу в НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися 12 матчів, в центральному з яких "Філадельфія" обіграла "Баффало", здобувши п'яту перемогу поспіль, повідомляє офіційний сайт турніру.

"Філадельфія" пропустила на другій хвилині матчу з "Баффало", але змогла перемогти з рахунком 2:1 завдяки голам Тревіса Занхайма (відзначився вперше в НХЛ) і Валттері Філппули.

"Флайєрс" здобули п'яту поспіль перемогу після серії з 10 поразок і стали п'ятою командою в історії, якій вдалося подібний фокус. "Філадельфія" дозволила "Баффало" завдати всього 20 кидків. "Сэйбрз" програли в основний час вперше за п'ять останніх матчів (2-1-2).

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

14 грудня.

Бостон – Вашингтон– 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Шайби: 0:1 – 17 Врана (Нісканен), 1:1 – 24 Бержерон (Хейнен, Маршанд), 1:2 – 32 Бэкстрем (Овечкін, Кузнєцов), 1:3 – 47 Чейссон (Карлсон, Юос), 1:4 – 51 Чейссон, 2:4 – 56 Крейчі (Дебраск, Макевой), 2:5 – 58 Овечкін (Нісканен), 3:5 – 59 Бержерон (Хейнен, Пастрняк)

Філадельфія – Баффало– 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 1 О'райллі (Гиргенсонс), 1:1 – 4 Сэнхайм (Уіл, Уіс), 2:1 – 37 Філппула (Раффль, Ворачек)

Коламбус – Айлендерс– 6:4 (3:0, 2:3, 1:1)

Шайби: 1:0 – 3 Веренски (Панарін), 2:0 – 6 Нутиваара (Бьоркстранн, Веннберг), 3:0 – 15 Дюбуа (Панарін, Веренски), 3:1 – 25 Бейлі (Таварес), 3:2 – 27 Сизикас (де Хаан, Мейфілд), 3:3 – 33 Бейлі (Чи, Таварес), 4:3 – 35 Джонс (Бьоркстранн, Еткінсон), 5:3 – 37 Фоліньо (Бьоркстранн, Веннберг), 5:4 – 47 Бейлі (Таварес), 6:4 – 59 Андерсон

Монреаль – Нью-Джерсі – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 1 Ноусен (Братт, Грін), 1:1 – 13 Шоу (Дано, Джорді Бенн), 2:1 – 61 Плеканец (Гальченюк, Юдон)

Сент-Луїс – Анахайм– 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 31 Кольяно (Велински, Ракелль), 0:2 – 45 Рой (Гецлаф, Фаулер), 0:3 – 48 Рой (Шоу, Грант), 1:3 – 54 Берглунд (Гуннарссон, Пяярві-Свенссон)

Міннесота – Торонто– 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 18 Енніс (Сутер), 2:0 – 48 Гранлунд (Нідеррайтер, Е. Стаал)

Вінніпег – Чикаго– 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Хиностроза (Шарп), 0:2 – 6 Уинджелс (Боума), 0:3 – 10 Шмальц (Кейн, Кит), 0:4 – 31 Кейн (Мерфі, Шмальц), 1:4 – 45 Елерс (Літтл, Майерс), 1:5 – 48 Кемпни (Сібрук)

Колорадо – Флорида– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 23 Маккіннон (Джост, Беррі), 1:1 – 30 Барков (Макканн), 2:1 – 46 Маккіннон (Рантанен, Барберио)

Калгарі – Сан-Хосе– 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 4 Фролік, 1:1 – 16 Майєр (Донський, Тірні), 1:2 – 30 Тірні (Лабанк, Майєр), 2:2 – 47 Годро (Хетеуей), 2:3 – 57 Донський (Браун, Торнтон)

Едмонтон – Нешвілл– 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Шайби: 0:1 – 22 Оберг (Йернкрук, Екхольм), 0:2 – 28 Фіала (Терріс, Екхольм), 0:3 – 34 Терріс (Сміт), 0:4 – 37 Йосі (Суббан, Форсберг)

Аризона – Тампа-Бей– 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 11 Намісників (Кучеров, Стэмкос), 0:2 – 12 Пойнт (Джонсон, Палат), 0:3 – 26 Кучеров (Хедман), 1:3 – 31 Келлер (Перлини, Степан), 1:4 – 40 Джонсон (Строльман, Пойнт)

Вегас – Піттсбург– 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 1 Ніл (Перон, Міллер), 1:1 – 12 Коул (Шейэн, Хагелін), 2:1 – 48 Меррілл (Хаула)