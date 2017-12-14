"Оттава" перервала серію з п'яти поразок поспіль в НХЛ

У Національній хокейній лізі в ніч на четвер відбулися чотири матчі, в одному з яких "Оттава Сенаторз" обіграла "Нью-Йорк Рейнджерс" і перервала серію з п'яти поразок поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Гол і передача Боббі Райана, а також 27 сейвів Крейга Андерсона допомогли "Сенаторз" здолати "Рейнджерс". Також у складі "Оттави", яка здобула другу перемогу в останніх 14 зустрічах, відзначилися Коді Сесі і Зак Сміт. "Рейнджерс" поступилися вдруге поспіль, а в їх складі шайбами відзначилися Міхаель Грабнер і Павло Бучневич. Хенрік Лундквіст зробив 27 сейвів і став 15-м воротарем в історії НХЛ, що відбив у кар'єрі 20 тисяч кидків.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

13 грудня.

Оттава – Рейнджерс– 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 4 Райан (Стоун), 1:1 – 23 Грабнер (Макдона, Зукарелло-Асен), 2:1 – 35 Сісі (Райан, Дюшен), 3:1 – 40 Сміт (Пайэтт), 3:2 – 44 Бучневич (Деарнэ, Крайдер)

Айлендерс – Даллас– 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Шайби: 0:1 – 7 Питлик (Бенн, Хем'юс), 0:2 – 15 Радулов (Янмарк-Нюлен, Спецца), 0:3 – 21 Элие (Клингберг, Шор), 0:4 – 29 Бенн (Хонка), 0:5 – 40 Питлик (Бенн, Клингберг), 1:5 – 41 (Таварес, Бейлі), 2:5 – 56 (Бейлі, Таварес)

Детройт – Бостон – 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 29 Татар (Зеттерберг, Крунвалль), 1:1 – 43 Эккиари (Шаллер), 2:1 – 51 Ларкін (Дейлі, Хелм), 2:2 – 58 Пастрняк (Крюг, Маршанд), 2:3 – 60 Маршанд (Крюг)

Ванкувер – Нешвілл– 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Шайби: 0:1 – 1 Суббан, 0:2 – 14 Арвідссон (Йосі, Джохансен), 0:3 – 23 Суббан, 1:3 – 25 Бурмістров (Х. Сивин, Босер), 1:4 – 26 Форсберг (Джохансен, Сміт), 1:5 – 48 Сміт (Фіала, Екхольм), 1:6 – 51 Фіала (Сміт, Терріс), 1:7 – 52 Йернкрук (Форсберг)