Молодіжна збірна України з хокею здобула першу перемогу на ЧС, який проходить в Словенії

Молодіжна збірна України з хокею сьогодні ввечері провела свій четвертий матч на чемпіонаті світу серед 20-річних в Дивізіоні IB, який проходить в словенському місті Блед.

"Синьо-жовті" здобули першу перемогу на турнірі, обігравши однолітків з Італії з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожЗбірна України з хокею набрала перше очко на молодіжному чемпіонаті світу, але поступилася Норвегії Вже в першому періоді наша команда забезпечила собі перевагу у дві шайби - відзначилися Олександр Пересунько і Данило Козачук.

У другому періоді італійці спочатку відіграли одну шайбу, але потім Дмитро Даниленко знову відновив перевагу у дві шайби - 3:1. У третьому періоді "Скуадра Адзурра" відзначилася ще раз, і рахунок - 3:2 - протримався до фінальної сирени.

Італія - УКРАЇНА - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Це перша перемога української збірної на молодіжному ЧС. Нагадаємо, суперниками нашої команди є збірні Словенії, Італії, Польщі, Литви та Норвегії. Післязавтра українці зіграють в заключному матчі з литовцями.