Збірна України з хокею програла другий товариський матч Казахстану

На броварській арені «Термінал» відбувся другий поспіль товариський матч збірних України і Казахстану з хокею.

Українська команда поступилася з рахунком 0:3.

Після поразки днем раніше з рахунком 1:5 команда Олександра Савицького змогла у другому матчі протримати інтригу аж до екватора поєдинку, але у другій половині другого періоду гостям вдалося відзначитися тричі.

Цікаво, що казахи відзначилися у більшості (4х3), меншості (4х5) і при рівних складах (5х5), повідомляє Xsport.

Третій період також успіху нашій команді не приніс, проте кілька хороших сейвів зробив 17-річний дебютант збірної України, воротар Артур Оганджанян.

Україна – Казахстан 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайби: 0:1 - Дульнєв (Пелевін - бол.) - 30:49, 0:2 - Рахманів (Шестаков, Савицький) - 32:36, 0:3 - Кучин (Бурделев - мен.) - 37:53