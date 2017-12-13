"Тампа" обіграла "Сент-Луїс" у матчі лідерів НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі "Тампа Бей" з рахунком 3:0 обіграла "Сент-Луїс Блюз" у головному матчі ігрового дня, в якому зустрічалися лідери конференцій, повідомляє офіційний сайт ліги.

Головним героєм зустрічі став Андрій Василевський, який відбив всі 32 кидка і оформив третій шатаут в сезоні. Він став шостим в історії ліги воротарем, який здобув 20 перемог у перших 25 матчах сезону. "Лайтнінг" виграли в Сент-Луїсі вперше з 2009 року.

"Дуже приємно перемогти, особливо враховуючи, що в минулому році я пропустив тут чотири шайби і був замінений до середини гри, - сказав Василевський. - Сьогодні був не найкращий мій матч, але хлопці грали відмінно. Ми разом заслужили цей шатаут".

Після гри тренер Джон Купер вперше розповів, яким прізвиськом партнери наділили Василевського: "Не даремно хлопці називають його Великим котом. У нього такі ж хороші рефлекси".

Голами у складі "Лайтнінг" відзначилися Брейден Пойнт, Микита Кучеров і Тайлер Джонсон. Шайба стала для Кучерова 21-ю у сезоні, і він зрівнявся з Олександром Овечкіним в суперечці снайперів. А набравши 42-е очко (гол+пас), Кучеров зрівнявся з Стемкосом серед кращих бомбардирів.

"Сент-Луїс" грав без Джейдена Шварца, а також захисників Алекса Пьєтранджело і Джея Боумістера. "Блюз" зазнали першої поразки за п'ять матчів, а "Тампа" продовжила переможну серію до п'яти поєдинків.

Найкращий шанс відігратися "Сент-Луїс" упустив на 13-й хвилині третього періоду при рахунку 0:1. Володимир Соботка не влучив у порожній гол після передачі Володимира Тарасенка.

"Я не влучив у порожні ворота, рахунок міг стати 1:1, а у наступній зміні вони забили, - сказав Соботка. - Шайба просто зісковзнула з гака".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

12 грудня.

Баффало – Оттава– 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 24 Пулио (Ристолайнен, Сканделла), 2:0 – 25 Окпосо (Джорджес, О'райллі), 3:0 – 32 Кейн (Айкел, Ристолайнен), 3:1 – 46 Сісі (Томпсон, Стоун), 3:2 – 59 Брассар (Хоффман, Карлссон)

Нью-Джерсі – Лос-Анджелес– 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 13 Зейджак (Колман, Гіббонс), 2:0 – 16 Хол (Бутчер, Братт), 3:0 – 35 Хол, 4:0 – 37 Бойл (Гейс, Ноусен), 4:1 – 52 Мітчелл (Макдермид, Мартінес), 5:1 – 59 Гіббонс

Філадельфія – Торонто– 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – 9 Жиру (Кутюр'є), 1:1 – 9 Марло (Хэйнси, Хайман), 1:2 – 36 ван Римсдайк (Марнер, Райллі), 2:2 – 45 Конекны (Проворов, Хегг), 3:2 – 57 Кутюр'є (Сіммондс, Жиру), 4:2 – 59 Лоутон (Раффль)

Вашингтон – Колорадо– 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Шайби: 1:0 – 5 Врана (Боуї, Кузнєцов), 1:1 – 24 Вілсон (Барберио, Ньєто), 2:1 – 37 Карлсон, 3:1 – 45 Конноллі (Кузнєцов, Боуї), 4:1 – 56 Нісканен (Бураковски, Кузнєцов), 4:2 – 58 Джост (Седерберг, Рантанен), 5:2 – 59 Сміт-Пеллі (Бігл, Стівенсон)

Коламбус – Едмонтон– 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

Шайби: 0:1 – 5 Кэссиан (Слепышев, Летесту), 0:2 – 26 Нюджент-Хопкінс (Беннінг, Каммаллери), 0:3 – 36 Беннінг (Броссуа, Макдэвид), 0:4 – 39 Лучич (Драйзайтль, Макдэвид), 0:5 – 39 Летесту, 1:5 – 46 Бьоркстранн (Харрінгтон, Нутиваара), 2:5 – 48 Джонсон (Калверт, Бьоркстранн), 2:6 – 53 Пулюярви (Нерс, Макдэвид), 2:7 – 57 Макдэвид (Пулюярви)

Сент-Луїс – Тампа-Бей– 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 19 Пойнт (Киллорн, Джонсон), 0:2 – 53 Кучеров (Сергачев), 0:3 – 59 Джонсон (Хедман, Пойнт)

Міннесота – Калгарі – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 17 Каллен (Сутер, Ерікссон Ек), 1:1 – 38 Ферланд (Годро, Джиордано), Чикаго – Флорида– 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Чикаго – Флорида – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 16 Саад (Тэйвс, Дебринкат), 1:1 – 31 Бьюгстэд (Пысик, Барков), 1:2 – 43 Макгинн (Трочек), 2:2 – 53 Тэйвс (Дебринкат, Саад), 3:2 – 62 Кейн (Анісімов)

Вегас – Кароліна – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 16 Крюгер, 1:1 – 21 Энгелланд (Хаула, Перон), 1:2 – 24 ван Римсдайк (Скіннер), 2:2 – 32 Сміт (Макнэбб, Міллер)