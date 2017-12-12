Збірна України з хокею програла у першому товариському матчі Казахстану

У Броварах на льодовій арені «Термінал» відбувся товариський матч між збірними України і Казахстану, у якому гості виграли з рахунком 1:5, повідомляє сайт телеканалу Xsport, який транслював матч.

Імениті гості приїхали в експериментальному складі, всі гравці виступають у внутрішньому чемпіонаті Казахстану, при цьому 13 з 22 хокеїстів представляють одну команду – «Номад» – фарм-клуб представника КХЛ «Бариса». Таким чином, головним козирем казахів була зіграність складу.

Враховуючи, що основний голкіпер збірної України Богдан Дяченко в цей же час захищає кольори молодіжної збірної на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB у Словенії, шанс дебютувати у воротах національної команди отримав голкіпер «Білого Барса» Сергій Люльчук.

На жаль, дебют вдалим для нашого голкіпера не став. Гості змогли відзначитися в кожному періоді, на що підопічні Олександра Савицького відповіли одним влучним кидком Івана Савченка.

13 грудня команди проведуть другий товариський матч, який розпочнеться о 19:00.

Товариський матч

Україна – Казахстан 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

0:1 – Савицький (Рахманів) – 08:26, 0:2 – Воронін (Півнів, Рачинський) – 23:04, 0:3 – Гребенщиков (Євдокимов) – 34:46, 1:3 – Савченко (Куцевич) – 38:48, 1:4 – Гребенщиков (Гренц) – 42:27, 1:5 – Гренц – 57:06,

Воротарі: Люльчук – Крамар.