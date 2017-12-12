Збірна України з хокею набрала перше очко на молодіжному чемпіонаті світу, але поступилася Норвегії

В Бледі (Словенія) завершився матч 3-го туру чемпіонату світу з хокею серед молодіжних команд в Дивізіоні 1В (третій за значимістю дивізіон), де збірна України поступилася команді Норвегії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Основний час матчу завершився внічию (1:1), а в серії буллітів найсильнішими були норвежці - 2:1.

Перші два періоди гри виявилися безрезультатними, а в заключній третій 20-хвилинці рахунок на 45-й хвилині відкрив Микита Коваленко, який завершив комбінацію за участю Андрія Денискіна і Дениса Мостового.

Утримати свою перевагу збірна України не зуміла. На 53-й хвилині Крістофер Карлсен зрівняв рахунок - 1:1.

Овертайм голів не приніс, а в серії буллітів, на один точний кидок українців (у виконанні Денискіна) припали три реалізовані спроби гравців збірної Норвегії 1:3.

Як повідомляв УНІАН, раніше гравці збірної України на МЧМ поступилися командам Словенії та Польщі.