Збірна Росії з хокею виступить на Олімпійських іграх в Пхенчхані

Голова правління Федерації хокею Росії (ФХР) Аркадій Ротенберг заявив, що збірна Росії виступить на Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані, незважаючи на обмеження від Міжнародного олімпійського комітету. Команда буде вимушена виступати під нейтральним прапором.

Про це повідомили Известия.

«Збірна Росії з хокею поїде на Олімпіаду. Ми продовжуємо підготовку до Кореї за наміченим планом. Це рішення спортсменів, яке підтримане федерацією. Для будь-якого російського атлета Олімпіада — сенс життя. І хокеїсти, і тренерський штаб зробили все, щоб бути на піку форми до 2018 року, а федерація дасть їм можливість проявити себе. І, що найважливіше, на нас розраховують наші вболівальники і суперники».

Нагадаємо, 5 грудня Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету Росії, що не дозволить російській збірній виступити на Олімпіаді під національним прапором. Також був довічно дискваліфікований екс-міністр спорту РФ Віталій Мутко. Російські спортсмени, в свою чергу, висловили готовність взяти участь у змаганнях в нейтральному статусі.

Олімпіада-2018 пройде в Пхенчхані з 9-го по 25 лютого.