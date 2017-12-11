"Торонто" мінімально обіграв "Едмонтон", "Сент-Луїс" здобув перемогу над "Баффало" у НХЛ

Відбулися чотири поєдинки регулярного чемпіонату.

Відбулися чергові зустрічі в рамках регулярного чемпіонату НХЛ. Про це повідомляє офіційний сайт ліги. Торонто – Едмонтон– 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 1 Хайман (В. Нюландер, Гардінер) Сент-Луїс – Баффало – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Шайби: 1:0 – 1 Шенн (Стеєн, Эдмундсон), 2:0 – 36 Штястни (Едмундсон, Тарасенко), 2:1 – 41 Родрігес (Кейн, Райнхарт), 2:2 – 58 Родрігес (Сканделла, О'Райллі), 3:2 – 64 Тарасенко (Штястни, Парайко) Чикаго – Арізона– 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Шайби: 1:0 – 47 Уінджелс (Оестерле, Хейден), 1:1 – 54 Дюклер (Чикран, Голігоскі), 2:1 – 55 Анісімов (Сібрук, Кейн), 3:1 – 56 Шмальц (Кейн) Сан-Хосе – Міннесота – 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 4 Мерфі (Е. Стаал, Цукер), 0:2 – 10 Е. Стаал (Гранлунд, Сутер), 0:3 – 24 Е. Стаал (Гранлунд, Мерфі), 1:3 – 39 Бернс (Гертл, Торнтон), 2:3 – 42 Бернс (Павелскі), 3:3 – 54 Гертл (Демело, Хеед), 3:4 – 63 Нідеррайтер

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