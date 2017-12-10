"Тампа" обіграла "Вінніпег", "Вегас" здолав "Даллас" у НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

Відбулися кілька матчів регулярного чемпіонату НХЛ, повідомляє офіційний сайт змагань. Новачок ліги "Вегас" здобув важку перемогу на виїзді над "Нешвіллом". Основний час і овертайм завершилися внічию - 3:3, і "Вегас" перестріляв суперників у серії булітів. Детройт – Сент-Луїс– 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) Шайби: 0:1 – 11 Шварц (Шенн, Стеєн), 0:2 – 24 Соботка (Штястни, Тарасенко), 0:3 – 26 Апшолл, 0:4 – 36 Баумістер (Блейз, Пьєтранжело), 1:4 – 47 Нільсен (Ерікссон, Гленденінг), 1:5 – 49 Яшкін (Едмундсон, Пьєтранжело), 1:6 – 59 Шенн (Стеєн, Баумістер) Бостон – Айлендерс– 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 30 Маршанд (Пастрняк, Крюг), 2:0 – 46 Дебраск (Пастрняк, Крюг), 2:1 – 56 (Барзел, Бейлі), 3:1 – 59 Хейнен (Бержерон) Монреаль – Едмонтон– 2:6 (0:2, 1:2, 1:2) Шайби: 0:1 – 7 Каммаллері (Маруна, Нюджент-Хопкінс), 0:2 – 11 Хайра (Строум), 0:3 – 21 Хайра (Рассел, Строум), 0:4 – 22 Лучич (Макдевід, Драйзайтль), 1:4 – 33 Гальченюк (Пачиоретті, Петрі), 1:5 – 42 Клефбом (Лучич, Летесту), 1:6 – 43 Овітю (Пулюярві, Макдевід), 2:6 – 55 Дано (Карр, Фроуз) Тампа-Бей – Вінніпег– 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 1 Копп (Танев, Лаурі), 1:1 – 18 Гурде (Джонсон, Пойнт), 2:1 – 36 Сергачов (Палат, Джонсон), 2:2 – 38 Коннор (Wheeler, Морріссі), 2:3 – 47 Елерс (Лайне, Труба), 3:3 – 48 Кучеров (Стемкос, Дотчин), 4:3 – 60 Пойнт (Строльман) Коламбус – Арізона– 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 1 Андерсон (Дюбуа, Панарін) Піттсбург – Торонто– 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) Шайби: 0:1 – ван 1 Римсдайк (Бозак, Марнер), 0:2 – 1 Браун (Хейнсі, Райллі), 0:3 – 12 Бозак (Полак, Марнер), 1:3 – 34 Шейен (Думулін, Симон), 2:3 – 37 Малкін (Кессел), 2:4 – 38 Бозак (Гардінер, Марнер), 3:4 – 57 Кросбі (Симон, Летанг) Рейнджерс – Нью-Джерсі– 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Шайби: 1:0 – 6 Весі (Рсз, Кері), 2:0 – 29 Фаст (Неш), 2:1 – 33 Сиверсон (Ноусен, Колман), 3:1 – 36 Зукарелло-Асен, 3:2 – 46 Вуд (Бутчер, Заха), 4:2 – 46 Зукарелло-Асен (Макдона, Міллер), 5:2 – 51 Гейс (Фаст, Неш) Флорида – Колорадо– 3:7 (1:1, 1:2, 1:4) Шайби: 0:1 – 10 Рантанен (Ландескуг, Барберіо), 1:1 – 19 Екблад (Йєндл, Юбердо), 2:1 – 24 Мальгін (Макканн, Макгінн), 2:2 – 31 Маккіннон (Немет, Комфер), 2:3 – 32 Керфут (Рантанен, Беррі), 2:4 – 51 Джонсон (Ньєто), 2:5 – 53 Вілсон (Андрігетто, Комфер), 3:5 – 54 Юбердо (Трочек, Йєндл), 3:6 – 55 Ньєто (Седерберг, Комо), 3:7 – 57 Седерберг (Ньєто, Комо) Даллас – Вегас– 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Шайби: 0:1 – 12 (Ікін, Лайпсик), 1:1 – 14 Пітлік (Факсу, Руссель), 1:2 – 24 Перон (Ніл), 2:2 – 25 Спецца (Клінгберг, Янмарк-Нюлен), 2:3 – 26 Сміт (Маршессо), 2:4 – 28 Макнебб (Ікін, Лайпсик), 3:4 – 44 Бенн (Лінделль, Сегін), 3:5 – 59 Хаула (Перон) Сан-Хосе – Оттава– 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Шайби: 1:0 – 12 Кутюр (Браун, Лабанк), 2:0 – 25 Влешик (Лабанк, Хеед), 3:0 – 34 Карлссон (Торнтон, Павелскі), 4:0 – 43 Павелскі (Карлссон, Кутюр), 5:0 – 57 Гертл (Кутюр, Бернс) Калгарі – Ванкувер – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Шайби: 0:1 – 2 Віртанен (дель Зотто), 1:1 – 18 Брауера (Лазар), 1:2 – 39 Босер (Д. Седін, Гранлунд), 2:2 – 51 Ткачак (Хетеуей),3:2 – 58 Беннетт, 4:2 – 59 Ткачак (Хемонік, Фролік) Лос-Анджелес – Кароліна – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) Шайби: 1:0 – 26 Тоффолі (Пірсон, Копітар), 2:0 – 29 Копітар (Фолін, Тоффолі), 2:1 – 53 Раск (Терявяйнен), 2:2 – 57 Ліндхольм (Макгінн, Райан), 3:2 – 64 Пірсон (Куік, Маззин)

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