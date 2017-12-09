Молодіжна збірна України з хокею програла перший матч Чемпіонату світу

В Бледі (Словенія) завершився матч 1-го туру чемпіонату світу з хокею серед молодіжних команд (U-20) у третьому за значимістю Дивізіоні 1В, де збірна України поступилася команді Словенії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:3.

Доля матчу була вирішена у другому періоді. Після безгольової першої 20-хвилинки, саме у цьому відрізку гри команди закинули три шайби. На два голи збірної Словенії українці відповіли одним влучним кидком Дмитра Щербакова з передачі Олександра Пересунька. Українці закинули гол на 38-й хвилині, реалізувавши чисельну більшість.

У третьому періоді словенці закинули ще одну шайбу, впевнено довівши гру до перемоги.

Цей матч був першим з п'яти для збірної України на турнірі в Бледі. Також наша команда зіграє зі збірними Польщі, Норвегії, Італії та Литви. ЧС з хокею серед молодіжних команд триватиме до 15 грудня.