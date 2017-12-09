"Чикаго" перервав серію з п'яти поразок в НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися п'ять матчів, в одному з яких "Чикаго Блекхокс" перервав серію з п'яти поразок у лізі перемогою над "Баффало", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Блекхокс" довелося непросто, але вони з рахунком 3:2 в овертаймі видряпали перемогу у "Баффало".

Вирішальну шайбу за п'ять секунд до кінця овертайму закинув Густав Форслінг. У "Сэйбрз" був відмінний шанс продовжити невдалу серію суперника, але на другій хвилині овертайму Джек Айкел не реалізував штрафний кидок. Його відбив Корі Кроуфорд, який повернувся в склад після трьох пропущених ігор і в підсумку зробив 29 сейвів.

Воротар "Баффало" Робін Ленер зіграв просто класно, але його 48 порятунків виявилося достатньо лише для одного очка. "Сэйбрз" відкрили рахунок наприкінці першого періоду, коли Джейсон Помінвілль реалізував більшість. Це була перша реалізована "Баффало" більшість за 10 матчів (до цього був нуль з 30 спроб).

У "Чикаго" перший гол забив Алекс Дебринкат, для якого він став 12-м у сезоні. За цим показником він ділить лідерство в команді з Артемом Анісімовим. Патрік Кейн в четвертий раз поспіль залишився без очок - це його найтриваліша безрезультативна серія в сезоні.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

8 грудня.

Вашингтон – Рейнджерс– 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 1 Бігл (Стівенсон, Сміт-Пеллі), 2:0 – 31 Бэкстрем, 2:1 – 39 Грабнер (Макдона, Міллер), 2:2 – 49 Фаст (Стаал, Кері), 3:2 – 56 Нісканен (Овечкін, Вілсон), 4:2 – 58 Вілсон (Орлов, Бэкстрем)

Нью-Джерсі – Коламбус– 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Шайби: 1:0 – 8 Бойл (Вуд, Хейс), 2:0 – 14 Юханссон (Ноусен), 2:1 – 22 Дюбуа (Панарін), 2:2 – 25 Седлак (Панарін), 2:3 – 34 Харрінгтон (Дженнер, Панарін), 3:3 – 39 Колман (Сантіні, Гіббонс), 3:4 – 41 Веннберг (Бьоркстранн, Панарін), 3:5 – 55 Веренски (Джонс, Панарін)

Нешвілл – Вегас – 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 6 Карлссон (Шмідт, Так), 0:2 – 34 Ніл (Шмідт, Сбиса), 1:2 – 35 Йернкрук (Форсберг, Оберг), 2:2 – 48 Арвідссон (Терріс, Фіала), 3:2 – 54 Боніно (Арвідссон), 3:3 – 59 Хаула (Перон, Міллер)

Чикаго – Баффало – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 19 Поминвилл (Кейн, Айкел), 1:1 – 28 Дебринкат (Форслинг, Шарп), 1:2 – 31 Окпосо (Родрігес, Вілсон), 2:2 – 56 Уинджелс (Рутта, Форслинг), 3:2 – 64 Форслинг (Тэйвс, Саад)

Анахайм – Міннесота – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 9 Рой (Бошемен, Каші), 1:1 – 34 Цукер (Нідеррайтер, Гранлунд), 1:2 – 36 Мітчелл (Уинник, Проссер), 2:2 – 53 Хенрік (Монтур, Перрі), 2:3 – 63 Дамба (Цукер, Койл)