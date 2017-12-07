"Вашингтон" розгромив "Чикаго", "Торонто" за булітами переміг "Калгарі" в НХЛ

Відбулися чотири зустрічі регулярної першості.

Напередодні відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт змагань. Торонто - Калгарі – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 10 Джіордано (Брауера, Монахан); 1:1 – 38 Райллі. Вашингтон – Чикаго– 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 11 Бекстрем (Уілсон, Овечкін); 2:0 – 14 Вілсон ( Бекстрем, Юос); 3:0 – 15 Овечкін (Орлов, Вілсон); 3:1 – 17 Боума (Дебринкат, Мерфі); 4:1 – 38 Конноллі ( Бекстрем, Овечкін); 5:1 – 50 Кузнєцов (Карлсон, Овечкін); 5:2 – 56 Тейвс; 6:2 – 57 Вілсон (Нісканен). Едмонтон – Філадельфія– 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) Шайби: 1:0 – 23 Драйзайтль (Макдевід); 1:1 – 28 Уіл (Жиру, Кутюр'є); 1:2 – 34 Уіс (Сіммондс, Жиру); 1:3 – 44 Раффль (Ворачек); 2:3 – 53 Нюджент-Хопкінс (Маруна, Каммаллері); 2:4 – 59 Сіммондс (Проворов, Філппула). Анахайм – Оттава– 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Шайби: 1:0 – 23 Хенрік (Перрі, Ракелль); 2:0 – 31 Каші (Менсон, Річі); 3:0 – 58 Хенрік.

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