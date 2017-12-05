Міжнародна федерація хокею перенесла юніорський ЧС-2018 з Одеси в Київ

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) перенесла юніорський чемпіонат світу-2018 з Одеси в Київ, повідомляється на офіційному сайті IIHF.

Турнір перенесено на прохання української сторони. Основною причиною називається той факт, що в Одесі не встигають завершити реконструкцію Палацу спорту до моменту проведення ЧС.

Читайте такожОдеса прийме юніорський чемпіонат світу з хокею в 2018 роціТурнір пройде в Києві в Палаці спорту, який вміщує 7500 глядачів. Саме на цій арені пройшов ЧС-2017 серед дорослих національних команд в Дивізіоні 1А.

ЧС-2018 серед юніорських команд в Дивізіоні 1В пройде в Києві з 14 по 20 квітня 2018 року. У змаганнях візьмуть участь команди України, Угорщини, Австрії, Японії, Італії та Румунії.