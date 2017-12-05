"Бостон" поступився "Нешвіллу", "Айлендерс" обіграв "Флориду" по буллітам в НХЛ

Відбулися матчі Національної хокейної ліги.

Напередодні відбулися матчі Національної хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт змагань. "Вашингтон" впевнено обіграв "Сан-Хосе", а "Нью-Йорк Айлендерс" здобули перемогу над "Флоридою" в серії буллітів. Вашингтон – Сан-Хосе– 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 16 Сміт-Пеллі (Бігл, Карлсон), 2:0 – 27 Овечкін, 2:1 – 31 Майєр (Браун), 3:1 – 39 Конноллі (Кузнєцов, Овечкін), 4:1 – 51 Врана (Уілсон, Орлов) Флорида – Айлендерс – 4:5 Б (1:1, 2:3, 1:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 10 Йєндл, 1:1 – 13 (Пелек, де Хаан), 1:2 – 25 Хікі (Хо-Сенг), 2:2 – 28 Екблад (Трочек, Йєндл), 3:2 – 30 Барков (Трочек, Йєндл), 3:3 – 36 Нелсон (Чимера, Хо-Сенг), 3:4 – 38 Таварес (Ледді, Бейлі), 4:4 – 45 Мальгін (Макгінн, Трочек) Нешвілл – Бостон– 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) Шайби: 1:0 – 1 Сміт (Терріс, Ємєлін), 2:0 – 19 Сміт (Фіала, Екхольм), 3:0 – 22 Боніно (Арвідссон, Сиссонс), 4:0 – 24 Фіала, 4:1 – 30 Макевой (Крейчі, Хейнен), 4:2 – 44 Хара (Неш, Бекес), 4:3 – 45 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 5:3 – 46 Форсберг (Йосі) Калгарі – Філадельфія– 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Шайби: 1:0 – 18 Брауера (Джиордано, Лазар), 1:1 – 19 Філппула (Макдоналд, Ворачек), 1:2 – 27 Раффль (Ворачек, Гостісбеєр), 1:3 – 27 Гостісбеєр (Раффль), 1:4 – 28 Сіммондс (Ворачек, Кутюр'є), 2:4 – 38 Монахан (Беннетт, Хетевей), 2:5 – 41 Лоутон (Лейер, Уіл)

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