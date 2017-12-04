Новачок НХЛ "Вегас" здобув перемогу в овертаймі над "Арізоною"

"Даллас" розгромив "Колорадо", а "Вінніпег" не залишив шансів "Оттаві".

Напередодні у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися чергові зустрічі, повідомляє офіційний сайт змагань. Чикаго – Лос-Анджелес – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Шайби: 0:1 – 49 Фолін (Копітар, Браун), 0:2 – 57 Браун (Форборт, Пірсон), 1:2 – 58 Тейвс (Сібрук), 1:3 – 59 Копітар Вінніпег – Оттава– 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 2 Шайфлі (Бафлін, Уілер), 2:0 – 6 Перро (Уілер, Труба), 3:0 – 23 Уілер (Перро, Шайфлі), 4:0 – 26 Лайні (Бафлін, Уілер), 5:0 – 26 Майєрс (Перро, Літтл) Вегас – Арізона – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) Шайби: 1:0 – 22 (Ікін, Міллер), 1:1 – 33 Чикран (Фішер, Домі), 2:1 – 40 Маршессо (Карлссон, Шмідт), 2:2 – 48 Степан (Келлер, Домі), 3:2 – 63 Сміт (Маршессо) Колорадо – Даллас– 2:7 (0:2, 2:2, 0:3) Шайби: 0:1 – 14 Сегін, 0:2 – 19 Сегін (Клінгберг, Радулов), 1:2 – 20 Рантанен (Маккіннон), 1:3 – 26 Спецца (Клінгберг, Шор), 1:4 – 27 Патерин (Бенн, Радулов), 2:4 – 32 Комо (Беррі, Ньєто), 2:5 – 44 Річі (Маккензі), 2:6 – 57 Шор, 2:7 – 58 Річі (Лінделль, Факсу)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter