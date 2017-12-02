"Вінніпег" вийшов у лідери Західної конференції НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно 8 матчів, в центральному з яких "Вінніпег Джетс" обіграв "Вегас Голден Найтс" і став лідером Західної конференції, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 7:4.

Схоже, "Голден Найтс" зіткнулися з першою кризою. Після поразки від "Вінніпега" невдала серія команди Жерара Галлана досягла трьох ігор. Форварди "Джетс" Патрік Лайні, Марк Шайфли і Блейк Уілер набрали по три очки, а новачок Кайл Коннор оформив дубль.

"Вінніпег" набрав 36 очок і вийшов на перше місце в Західній конференції, а також зрівнявся за очками з "Тампою".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

1 грудня.

Айлендерс – Оттава– 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 8 Дзингел (Томпсон), 0:2 – 9 Сміт (Дюшен), 1:2 – 12 Бовилье (Клаттербак, Чимера), 2:2 – 14 (Ледді, Бейлі), 2:3 – 18 Райан (Фанюф), 3:3 – 23 (Бейлі, Таварес), 4:3 – 24 Ледд (Еберле), 5:3 – 28 Чимера (Стоун, Райан), 5:4 – 28 Шабо, 5:5 – 31 Хоффман (Сісі, Шабо), 5:6 – 41 Дзингел (Шабо, Фанюф)

Рейнджерс – Кароліна– 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Шайби: 0:1 – 1 Вільямс, 1:1 – 20 Деарнэ, 2:1 – 21 Грабнер ( Міллер, Шаттенкірк), 3:1 – 57 Грабнер (Макдона), 4:1 – 58 Грабнер (Стаал, Рсз), 5:1 – 59 Кері (Сміт, Весі)

Коламбус – Анахайм– 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 7 Дубінські (Андерсон, Панарін), 1:1 – 9 Фаулер (Расмуссен, Грант), 1:2 – 22 Рой (Хенрік), 2:2 – 30 Панарін (Андерсон, Дюбуа), 3:2 – 55 Андерсон (Дюбуа, Панарін), 4:2 – 59 Фоліньо (Джонсон, Дубінські)

Баффало – Піттсбург– 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 3 Кюнхакль, 0:2 – 6 Кросбі, 0:3 – 18 Гюнцель (Малкін), 0:4 – 39 Хернквист (Кросбі, Шири)

Флорида – Сан-Хосе– 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 18 Сивиур (Хейлі, Петрович), 1:1 – 31 Павелскі (Майєр, Торнтон), 1:2 – 47 Тірні (Бернс, Карлссон)

Сент-Луїс – Лос-Анджелес– 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Тоффолі (Пірсона, Шор), 0:2 – 6 Копітар (Маззин, Иафалло), 1:2 – 35 Берглунд (Данн, Парайко), 1:3 – 38 Кемпе (Дауті, Мартінес), 1:4 – 50 Тоффолі (Маззин, Пірсон)

Вінніпег – Вегас– 7:4 (1:2, 1:0, 5:2)

Шайби: 1:0 – 4 Майєрс (Літтл, Елерс), 1:1 – 12 Ікін (Міллер, Лайпсик), 1:2 – 16 Карлссон (Сміт, Шмідт), 2:2 – 33 Хендрікс (Майерс, Перро), 3:2 – 40 Коннор (Шайфли, Лайні), 4:2 – 42 Лайні (Уілер), 5:2 – 46 Елерс (Морріссі, Лайні), 5:3 – 46 Хаула (Макнэбб, Так), 6:3 – 54 Шайфли (Wheeler, Морріссі), 6:4 – 56 Міллер (Маршессо, Merrill), 7:4 – 58 Коннор (Wheeler, Шайфли)

Колорадо – Нью-Джерсі– 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 33 Братт, 1:1 – 37 Комфер (Беррі, Керфут), 1:2 – 46 Бойл (Братт, Хол)