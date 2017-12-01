Зірки УХЛ проведуть тренування з уболівальниками

У найближчу середу в Харкові відбудеться розважальний захід Української хокейної ліги - "Тренування з зіркою", повідомили УНІАН у прес-службі УХЛ.

Найкращий бомбардир Української хокейної ліги поточного сезону, гравець харківського МХК «Динамо» і національної збірної України з хокею Володимир Чердак ознайомить всіх бажаючих з тонкощами повсякденного хокейного життя: проведе екскурсію по льодовій арені і роздягальні команди, розповість про особливості підготовки до матчів, заливання льоду, а також про вибір правильних ковзанів для катання на льоду.

Потім Володимир Чердак, Максим Мартишко, Руслан Максименко та інші гравці МХК «Динамо» проведуть відкрите тренування безпосередньо на льоду арени «Салтівський лід», участь в якій зможуть взяти всі бажаючі. В рамках проведення акції представники Української хокейної ліги і МХК «Динамо» розкажуть про плани щодо розвитку хокею в місті і Україні в цілому, а також дадуть відповіді на запитання вболівальників.

Відкрите тренування за участю зірок хокею, вболівальників та журналістів відбудеться 6 грудня на льодовій арені «Салтівський лід». Початок - о 13.15.