Швед Седін став 87-м гравцем в історії НХЛ, який подолав рубіж у 1000 балів

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися 7 матчів, в центральному з яких Даніель Седін став 87-м гравцем в історії НХЛ, який подолав рубіж у 1000 очок, повідомляє офіційний сайт ліги.

Раніше 1000 очкв набрал його брат Генрик і це досягнення є унікальним для ліги.

У матчі з "Нешвіллом" (5:3) 37-річний швед набрав 3 (1 гол +2 передачі) бали, а ювілейною стала його шайба у третьому періоді, коли "Ванкувер" зрівняв рахунок (3:3).

"Я раніше казав, що хотів би набрати це очко голом і щоб він був важливим і приніс перемогу, і сьогодні все збулося, - сказав Сивин. - Ми провели дуже гарний матч проти сильного суперника, у воротах якого був дуже хороший голкіпер (Пекка Рінне). Якщо ми забили йому так багато голів, значить провели відмінний матч".

Святковий гол був забитий з передач Брока Бесера і брата "ювіляра" Хенріка Седіна. У минулому сезоні Хенрік також набрав 1000-е очко, закинувши шайбу з передачі брата.

"Нешвілл" двічі вів у рахунку (1:0 і 3:2), але "Кенакс" добилися успіху завдяки трьом голам у третьому періоді. Бесер забив два голи і зробив передачу, Луї Ерікссон оформив дубль, а Хенрік Седін три рази асистував партнерам.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

30 листопада.

Вашингтон – Лос-Анджелес– 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 4 Кузнєцов (Орлов), 1:1 – 11 Габорік (Кемпе, Льюїс), 2:1 – 21 Кузнєцов, 2:2 – 30 Бродзински (Макдермид), 2:3 – 30 Йокінен (Макдермид, Льюїс), 2:4 – 59 Габорік (Шор, Пірсон), 2:5 – 59 Тоффолі.

Детройт – Монреаль– 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Шайби: 0:1 – 4 Галлахер (Карр, Пачиоретті), 1:1 – 5 Манта (Улле), 2:1 – 15 Татар (Крунвалль, Нюквист), 2:2 – 24 Юдон (Галлахер, Плеканец), 2:3 – 25 Шоу (Дано), 2:4 – 37 Гальченюк ( де ла Троянд, Байрон), 2:5 – 48 Галлахер (Плеканец, Петрі), 2:6 – 55 Пачиоретті (Дано, Петрі), 3:6 – 57 Нільсен (Ларкін, Манта)

Нешвілл – Ванкувер– 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)

Шайби: 1:0 – 22 Сміт (Ірвін), 1:1 – 22 Босер (Едлер, Хорват), 2:1 – 24 Форсберг (Сміт), 2:2 – 34 Ерікссон (Х. Сивин, Д. Сивин), 3:2 – 36 Боніно (Йернкрук), 3:3 – 50 Д. Седін (Х. Сивин, Босер), 3:4 – 54 Босер (Хаттон, Голдобін), 3:5 – 59 Ерікссон (Х. Сивин, Д. Сивин)

Міннесота – Вегас– 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Шайби: 1:0 – 37 Гранлунд (Цукер, Райллі), 1:1 – 42 Макнэбб (Матті), 1:2 – 44 Маршессо (Карлссон), 2:2 – 45 Брудин (Койл, Уинник), 3:2 – 52 Е. Стаал (Дамба), 4:2 – 59 Е. Стаал.

Чикаго – Даллас – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 14 Дебринкат (Мерфі, Хартман), 1:1 – 14 Янмарк-Нюлен (Сміт), 1:2 – 17 Факсу, 2:2 – 21 Анісімов (Шмальц, Кейн), 2:3 – 34 Элие (Питлик, Факсу), 3:3 – 44 Кейн (Шмальц, Форслинг), 3:4 – 60 Янмарк-Нюлен (Клингберг, Сегін).

Калгарі – Арізона– 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 22 Янковскі (Беннетт, Ягр), 2:0 – 50 Баклунд (Ткачак), 3:0 – 52 Янковскі (Беннетт)

Едмонтон – Торонто– 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 2 Меттьюс (Гардінер, Ст. Нюландер), 0:2 – 5 Мур, 1:2 – 12 Летесту (Кэссиан, Хайра), 1:3 – 13 Мартін (Ст. Нюландер, Мур), 2:3 – 26 Кэссиан (Летесту, Хайра), 3:3 – 37 Макдэвид (Нерс, Рассел), 3:4 – 38 Ст. Нюландер (Меттьюс, Гардінер), 4:4 – 43 Рассел (Летесту, Нерс), 4:5 – 58 Марло, 4:6 – 59 Кадрі.