Молодіжна збірна України з хокею розпочала підготовку до чемпіонату світу у Словенії

У четвер, 30 листопада, молодіжна збірна команда України розпочала підсумковий навчально-тренувальний збір, який передуватиме чемпіонату світу з хокею у словенському Бледі, повідомляє Федерація хокею України.

В перший день підготовки команда провела тренування тривалістю 1 година 45 хвилин. Після цього з 1 по 6 грудня команда працюватиме у режимі щоденних дворазових тренувань тривалістю 1 год. 45 хвилин кожне.

До участі в заключному зборі запрошені легіонери з Північної Америки та Європи, які не виступали у складі команди на турнірі в Литві. В той же час ряд гравців приєднаються до збірної вже під час підготовки. Так нападник Богдан Ступак, який отримав травму у листопаді, прибуде до розташування збірної 2 грудня. Його колеги по амплуа Андрій Денискін та Дмитро Щербаков приєднаються до своїх партнерів 4 грудня.

Попередній склад команди:

Воротарі: Богдан Дьяченко («Донбас»), Микита Петленко (ХК «Кременчук»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)

Захисники: Микита Волобуєв (New Jersey Rockets, USPHL Elite, США), Леонід Машинцев (Краковія U20, Польща), Андрій Григор’єв, Станіслав Ординський, Олександр Фірсов (всі – «Донбас»), Михайло Васильєв, Сергій Логач, Микита Табашник (всі – «Білий Барс»), Олександр Горлушко, Данило Козачук, (обидва – ХК «Кременчук»), Данило Бабчук (МХК «Динамо»)

Нападники: Андрій Денискін (Brookings Blizzard, NAHL, США), Фелікс Морозов (Syracuse Jr. Stars, NCDC, США), Олександр Пересунько (Springfield Jr. Pics, USPHL Premiere, США), Богдан Ступак («Лоуер Австрія Старз», Австрія), Дмитро Щербаков («Автоматика Гданськ», Польща), Вадим Мазур, Денис Мостовий, Антон Рубан, Микита Коваленко (всі – «Донбас»), Дмитро Даниленко, Данило Печерських, Нікіта Лєсніков (всі – «Білий Барс»), Гліб Кривошапкін, Дмитро Чорний (обидва – ХК «Кременчук») та Микита Олійник (МХК «Динамо»)

Старший тренер: Андрій Срюбко

7 грудня команда вирушить до Словенії, де з 9 по 15 грудня у місті Бледі відбудуться матчі чемпіонату світу в Дивізіоні ІВ. Суперниками української команди будуть однолітки з Норвегії, Словенії, Італії, Польщі та Литви