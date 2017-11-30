"Монреаль" обіграв "Оттаву" у регулярному чемпіонаті НХЛ

"Колорадо" в овертаймі виявився сильнішим за "Вінніпег".

Відбулися чергові матчі Національної хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт НХЛ. Цікаво, що всі чотири зустрічі завершилися з перевагою однієї з команд в одну шайбу. Монреаль – Оттава– 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 4 Стоун, 1:1 – 22 Друен, 2:1 – 25 Дано (Пачиоретті, Шоу). Бостон – Тампа-Бей– 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Шайби: 1:0 – 7 Макевой (Маршанд, Пастрняк), 2:0 – 17 Неш (Маршанд, Хейнен), 3:0 – 25 Крюг (Макевой, Спунер), 3:1 – 30 Шустр (Куніц, Коберн), 3:2 – 42 Стемкос (Сергачов, Кучеров). Сент-Луїс – Анахайм– 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) Шайби: 0:1 – 4 Верметт (Рой, Бошемен); 0:2 – 20 Рой (Фаулер, Сильверберг);0:3 – 23 Верметт (Бієкса, Вагнер); 1:3 – 56 Бродзяк (Едмундсон, Яшкін); 2:3 – 59 Бродзяк (Парайко, Соботка). Колорадо – Вінніпег – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 8 Морріссі (Танев, Шайфлі); 1:1 – 13 Керфут (Маккіннон, Комфер); 1:2 – 44 Літтл (Бафлін, Елерс); 2:2 – 51 Задоров (Бурк, Комо); 3:2 – 60 Маккіннон (Беррі, Керфут).

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