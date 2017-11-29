Харківське "Динамо" обіграло "Білий Барс", "Кременчук" розгромив "Вовків" в чемпіонаті УХЛ

Сьогодні відбулися два матчі в рамках 21-го туру Української хокейної ліги.

У Броварах відбулася зустріч «Кременчука» з «Броварскими Вовками».

Гості були розгромлені з рахунком 0:7. Дві шайби у складі "Кременчука" закинув Антон Бойков.

В іншому поєдинку харківське "Динамо" вперше у своїй історії обіграло "Білий Барс". Матч завершився в серії буллітів.

«Кременчук» - «Вовки» 7:0 (1:0; 2:0; 4:0)

Шайби: 1:0 Алексанян-Петрович (Грицько, Чернишенко - більш.), 08:21. 2:0 Красильников (Грицько), 32:29. 3:0 Карпенко (Роганов - менш.), 38:04. 4:0 Бойков (Козачук, Карпенко), 40:41. 5:0 Бойков (Кривошапкін - більш.), 48:25. 6:0 Чернишенко (Красильников, Грицько), 49:18. 7:0 Гриценко (Чорний), 56:30.

"Динамо" - "Білий Барс" 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, по буллітам)

Шайби: 0:1 Лесніков (Куцевич, Даниленко), 25:08; 1:1 Хохлов (Єфремов), 32:11; 2:1 Чердак (Халін), 42:23; 2:2 Лесніков (Даниленко, Ядловський), 42:52. Вирішальний булліт: Єфремов