"Піттсбург" впорався з "Філадельфією" в овертаймі та інші матчі НХЛ

"Вінніпег" розгромив "Міннесоту", "Чикаго" обіграв "Анахайм".

Напередодні в Національній хокейній лізі відбулися кілька матчів. Зазначимо важку перемогу чинного чемпіона - "Піттсбурга" - над "Філадельфією". Матч завершився в овертаймі. Нью-Джерсі – Флорида– 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) Шайби: 0:1 – 37 Барков (Метісон), 1:1 – 42 Хишир (Заха), 1:2 – 44 Трочек, 2:2 – 48 Братт, 2:3 – 52 Макканн (Метісон, Хант). Піттсбург – Філадельфія – 5:4 ОТ (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 16 Гюнцель (Мюррей, Шульц), 1:1 – 23 Гостысбеєр (Жиру, Патрік), 1:2 – 35 Конекни (Раффль, Меннінг), 1:3 – 39 Кутюр'є (Жиру, Проворов), 2:3 – 41 Хернквист (Кросбі, Гюнцель), 3:3 – 41 Раст, 3:4 – 56 Раффль, 4:4 – 58 Гюнцель (Кросбі, Шульц), 5:4 – 61 Кросбі (Кессел, Летанг). Монреаль – Коламбус– 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 3 Галлахер, 2:0 – 8 Друен (Гальченюк, Петрі), 2:1 – 36 Дюбуа (Панарін, Андерсон), 3:1 – 58 Шоу (Плеканец, Пачиоретті). Вінніпег – Міннесота– 7:2 (2:2, 2:0, 3:0) Шайби: 0:1 – 8 Цукер (Олофссон, Койл), 0:2 – 13 Стюарт (Фоліньо, Каллен), 1:2 – 15 Армія (Морріссі, Хендрікс), 2:2 – 17 Шайфлі (Коннор, Уілер), 3:2 – 30 Труба (Шайфлі, Копп), 4:2 – 34 Перро (Армія), 5:2 – 45 Коннор (Уілер, Шайфлі), 6:2 – 46 Літтл (Елерс, Чьяро), 7:2 – 53 Уілер (Куликов, Коннор). Чикаго – Анахайм– 7:3 (3:0, 3:2, 1:1) Шайби: 1:0 – 8 Шарп (Дебринкат, Хартман), 2:0 – 16 Дебринкат (Сібрук, Шмальц), 3:0 – 18 Саад (Панік, Рутта), 4:0 – 24 Анісімов (Шмальц, Кейн), 4:1 – 26 Сильверберг, 5:1 – 27 Дебринкат (Шарп, Хартман), 5:2 – 29 Вагнер (Сильверберг, Кольяно), 6:2 – 34 Дебринкат (Кіт, Кейн), 6:3 – 41 Вагнер (Річі, Ліндхольм), 7:3 – 45 Шмальц (Мерфі, Кейн).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter