Збірна України з хокею в грудні проведе два контрольні матчі з Казахстаном

Збірна України з хокею в рамках підготовки до чемпіонату світу 2018 року зіграє два товариських матчі проти команди Казахстану.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

На засіданні Ради Федерації хокею України державний тренер Олександр Буткевич озвучив деталі підготовки збірної до чемпіонату світу.

«8 грудня команда розпочне перший етап підготовки. Після трьох тренувальних днів збірна проведе два контрольні поєдинки з командою Казахстану. Матчі відбудуться 12-го і 13 грудня на льоду арени "Термінал" у Броварах. Час початку матчів — 19:00», — повідомив Буткевич.

Читайте такожМіжнародна федерація хокею оприлюднила розклад ЧС-2018 з участю збірної УкраїниНа лютий 2018 року у збірної України запланована поїздка до Латвії на міжнародний турнір Baltic Challenge Cup. Суперниками команди стануть Латвія-B, Литва і Естонія.

Перед стартом на чемпіонаті світу в Литві збірна України в Будапешті проведе ще два контрольних матчі. 16 квітня «синьо-жовті» зустрінуться з Польщею, а 18 квітня зіграють з Угорщиною.

Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1В пройде з 22-го по 28 квітня 2018 року в литовському місті Каунас. Збірна України за підвищення в класі буде змагатися з командами Румунії, Естонії, Литви та Японії.