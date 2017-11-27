"Рейнджерс" обіграли по буллітам "Ванкувер", а "Кароліна" здолала "Нешвілл"

У ніч на понеділок відбулися три матчі Національної хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Дві зустрічі завершилися серіями буллітів. Так, "Кароліна" і "Нешвілл" не змогли виявити переможця ні в основний, ні в додатковий час. Те саме сталося у зустрічі "Рейджерс" і "Ванкувера". В обох випадках по буллітам виграли господарі. Крім того, "Едмонтон" обіграв в гостях "Бостон".

Кароліна – Нешвілл – 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 3 Джуріс (ван Рімсдайк, Крюгер), 1:1 – 15 Арвідссон (Сарос, Екхольм), 1:2 – 30 Екхольм (Терріс, Йосі), 2:2 – 31 Раск (Хеніфін, Ліндхольм), 3:2 – 45 Вільямс (Раск, Райан), 3:3 – 51 Сміт (Фіала)

Рейнджерс – Ванкувер – 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 7 Ерікссон (Х. Седін), 0:2 – 27 Віртанен, 1:2 – 37 Фаст (Сміт, Холден), 2:2 – 40 Грабнер (Шаттенкірк, Зукарелло-Асен), 2:3 – 41 Ганьє (Ванек), 3:3 – 45 Весі (Гейс, Неш)

Бостон – Едмонтон– 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 14 Пастрняк (Раск, Крюг), 1:1 – 29 Маруні (Кессіан), 1:2 – 34 Ларссон (Макдевід, Каммаллері), 2:2 – 35 Крейчі (Крюг, Неш), 2:3 – 42 Строум (Драйзайтль), 2:4 – 59 Драйзайтль (Лучич, Макдевід)