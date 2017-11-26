"Вашингтон" обіграв "Торонто", "Піттсбург" був сильнішим за "Тампу" в чемпіонаті НХЛ

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі, повідомляє офіційний сайт змагань. У поєдинку "Детройта" і "Нью-Джерсі" переможець визначився лише в овертаймі: хокеїсти "Нью-Джерсі" забили гол у додатковий час.

Крім того, "Лос-Анджелес" за булітами переміг "Анахайм".

Піттсбург – Тампа-Бей– 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 14 Раст (Джеррі), 2:0 – 18 Кессел (Хернквист, Кросбі), 3:0 – 19 Кросбі (Шульц, Кессел), 4:0 – 22 Кессел (Шейен), 4:1 – 26 Палат (Гурде, Сергачов), 5:1 – 44 Кросбі (Кессел, Шульц), 5:2 – 53 Конахер (Джонсон, Кіллорн).

Флорида – Чикаго– 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 9 Хейден (Уінджелс), 0:2 – 14 Саад (Кіт, Тейвс), 1:2 – 21 Макканн (Юбердо, Дадонов), 1:3 – 27 Кейн (Саад, Тэйвс), 1:4 – 37 Тейвс.

Детройт – Нью-Джерсі – 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Бут (Улле, Гленденінг), 1:1 – 9 Бойл (Вуд, Сантіні), 1:2 – 13 Хол (Бутчер), 2:2 – 46 Манта (Ларкін), 2:3 – 46 Хішир (Хенрік, Хол), 3:3 – 48 Бут (Абделькадер, Зеттерберг), 3:4 – 62 Гіббонс.

Оттава – Айлендерс– 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 28 (Ледді, Бейлі), 0:2 – 54 Еберле (Барзел, Ледді), 1:2 – 55 Дюшен (Хоффман, Стоун).

Монреаль – Баффало– 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 12 Петрі (Гальченюк, Друен), 2:0 – 33 Гальченюк (Друен, Байрон), 3:0 – 48 Байрон.

Торонто – Вашингтон– 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 12 Овечкін ( Бекстрем), 0:2 – 19 Овечкін (Оші), 0:3 – 31 Врана (Нісканен, Оші), 1:3 – 41 Гардінер (Меттьюс), 2:3 – 46 Зайцев (Мур, В. Нюландер), 2:4 – 59 Овечкін ( Бекстрем, Оші).

Сент-Луїс – Міннесота– 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)

Шайби: 1:0 – 6 Штястни (Стеєн, Соботка), 2:0 – 11 Яшкін (Торбьорн), 3:0 – 16 Шварц (Тарасенко), 3:1 – 35 Койл, 4:1 – 42 Бродзяк, 4:2 – 43 Мітчелл (Енніс, Уінник), 4:3 – 48 Е. Стаал (Цукер, Дамба), 5:3 – 51 Шварц (Тарасенко, Парайко), 6:3 – 54 Блейз (Парайко, Стеєн).

Аризона – Вегас– 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Шайби: 0:1 – 27 Карлссон (Маршессо), 0:2 – 27 Носек, 0:3 – 29 Хаула (Теодор, Маршессо), 1:3 – 40 Екман-Ларссон (Степан), 2:3 – 50 Перліні (Домі, Степан), 2:4 – 59 Маршессо (Сміт, Карлссон).

Колорадо – Калгарі 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 0:1 Хемілтон (Ткачук, Баклунд – більш.) 17:23, 1:1 Рантанен (Маккіннон – більш.) 34:32, 1:2 Феруленд (Монахін) 39:09, 1:3 Баклаунд (Хамонік, Фролік) 39:31, 2:3 Задоров (Барберіо) 57:06.

Сан-Хосе – Вінніпег 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Хід (Лабанк, Торнтон – більш.) 11:30, 2:0 Кутюр (Браун, Власіч) 19:44), 3:0 Кутюр (Гертл, Власіч – менше і менше.) 33:13, 4:0 Гертл (Павелскі, Бернс).

Лос-Анджелес – Анахайм 2:1 Б (0:1, 0:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 Рітчі (Перрі, Фаулер) 10:08, 1:1 Браун (Льюїс, Дауті) 58:28.