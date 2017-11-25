"Динамо" розтрощило "Вовків", "Білий Барс" обіграв "Галицьких Левів" УХЛ

У суботу відбулись чергові матчі чемпіонату країни з хокею серед команд Української хокейної ліги, де перемоги здобули харківське "Динамо" і "Білий Барс" з Білої Церкви, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Білий Барс" скромно обіграв на своєму льоду "Галицьких Левів" - з рахунком 3:0, а ось "Динамо" досхочу покуражилось над броварскими "Вовками", забивши у ворота суперника 14 голів і пропустивши лише 1.

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

25 листопада.

ХК «Вовки» - МХК «Динамо» 1:14 (1:4; 0:3; 0:7)

Шайби: 0:1 Худяков (Швоев, Гребьонкін - більш.), 03:46. 0:2 Єфремов (Худяков), 07:36. 0:3 Лісін (Халін, Піддубний - більш.), 08:33. 1:3 Боронило (Нікітін, Черемнов - більш.), 14:30. 1:4 Максименко - менше і менше., 16:57. 1:5 Піддубний (Чердак), 28:09. 1:6 Халін (Чердак) - більш., 32:02. 1:7 Чердак (Лісін - менше і менше.), 36:15. 1:8 Олійник (Халін, Чердак), 40:35. 1:9 Олійник (Чердак, Максименко - подвійний. більшіс.), 49:10. 1:10 Чердак (Лісін), 50:59. 1:11 Праведний (Куликов), 51:06. 1:12 Олійник (Піддубний), 52:31. 1:13 Максименко (Чердак, Сиротенко - більш.), 57:58. 1:14 Праведний (Куликов), 58:25.

«Білий Барс» - «Галицькі Леви» 3:0 (1:0; 1:0; 1:0)

Шайби: 1:0 Васильєв (Ядловський, Даниленко), 08:52. 2:0 Даниленко (Ядловський), 39:16. 3:0 Лісників (Даниленко, Васильєв), 52:16.