"Коламбус" виграв у шостому матчі поспіль в НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися 14 матчів, в одному з яких "Коламбус" обіграв "Оттаву" і виграв 6-й матч поспіль у регулярному чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Блю Джекетс" забили три голи в третьому періоді і з рахунком 5:2 обіграли "Оттаву", вигравши шостий раз поспіль.

Першою зіркою зустрічі став оформив дубль Кем Аткінсон, на рахунку якого в тому числі переможна шайба. Першим голом за 14 матчів відзначився нападник "Блю Джекетс" Нік Фоліньо. "Сенаторз" поступилися в п'ятий раз поспіль. Вони ще не здобули жодної перемоги після повернення зі Стокгольма.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

24 листопада.

Бостон – Піттсбург– 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Шайби: 1:0 – 6 Крейчі (Цегларик, Дебраск), 2:0 – 10 Курали (Макевой), 2:1 – 21 Гюнцель (Кросбі, Летанг), 3:1 – 30 Гжельчик (Крейчі, Дебраск), 3:2 – 34 Кессел (Шульц, Шейэн), 3:3 – 37 Кросбі (Ханвик, Хернквист), 4:3 – 45 Пастрняк (Спунер, Неш)

Анахайм – Вінніпег– 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Елерс (Літтл, Лайні), 0:2 – 4 Елерс (Літтл, Майерс), 1:2 – 25 Бошемен (Расмуссен, Лямбас), 1:3 – 32 Літтл (Елерс, Майерс), 1:4 – 58 Коннор

Міннесота – Колорадо – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Цукер (Райллі, Е. Стаал), 1:1 – 10 Комфер (Ландескуг), 1:2 – 15 Комо (Беррі, Седерберг), 2:2 – 25 Нідеррайтер (Гранлунд, Койву)

Філадельфія – Айлендерс – 4:5 ОТ (0:1, 4:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 19 Барзэл (Мейфілд, Ледд), 1:1 – 23 Жиру (Хегг), 2:1 – 26 Сіммондс (Патрік, Гостисбеер), 2:2 – 27 Клаттербак (Мейфілд, Зайденберг), 3:2 – 32 Кутюр'є (Жиру, Ворачек), 4:2 – 32 Гостисбеер (Кутюр'є, Ворачек), 4:3 – 44 Еберле (Пелек, Бейлі), 4:4 – 52 Ледд (Барзэл, Еберле), 4:5 – 62 Ледді (Таварес, Хо-Сенг)

Вашингтон – Тампа-Бей– 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 Намісників (Хедман, Кучеров), 1:1 – 18 Овечкін ( Бэкстрем, Вілсон), 2:1 – 34 Сміт-Пеллі (Орлов, Бігл), 3:1 – 57 Бігл (Нісканен)

Вегас – Сан-Хосе – 5:4 ОТ (2:1, 2:3, 0:0)

Шайби: 1:0 – 2 Теодор (Лайпсик, Ікін), 2:0 – 11 Ніл (Маршессо, Хаула), 2:1 – 17 Гертл (Влэшик, Донський), 3:1 – 20 Карлссон (Сміт, Так), 4:1 – 26 Карлссон (Маршессо), 4:2 – 28 Бернс (Торнтон), 4:3 – 35 Тірні (Уорд, Браун), 4:4 – 39 Бедкер (Торнтон, Павелскі), 5:4 – 61 Маршессо (Ніл, Теодор)

Баффало – Едмонтон– 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 34 Юсефсон (Нолан, Окпосо), 2:0 – 40 Айкел (Ристолайнен, Кейн), 3:0 – 59 Окпосо (Кейн, Ристолайнен), 3:1 – 59 Овитю

Нью-Джерсі – Ванкувер– 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 22 Хол, 1:1 – 25 Д. Седін (Х. Сивин, Едлер), 2:1 – 30 Бойл (Хол, Бутчер), 3:1 – 35 Сиверсон (Хишир, Хол), 3:2 – 50 Хорват (Босер, Д. Сивин)

Рейнджерс – Детройт – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 44 Татар (Зеттерберг, Крунвалль), 1:1 – 50 Крайдер (Шей, Бучневич), 2:1 – 60 Зукарелло-Асен ( Міллер, Шей)

Коламбус – Оттава– 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайби: 0:1 – 10 Пайэтт (Стоун, Брассар), 1:1 – 11 Еткінсон, 2:1 – 27 Нутиваара (Мюррей, Андерсон), 2:2 – 29 Хоффман (Дзингел), 3:2 – 50 Еткінсон (Савар), 4:2 – 53 Фоліньо (Мілано), 5:2 – 59 Мотта (Седлак, Бьоркстранн)

Кароліна – Торонто– 4:5 (0:0, 1:4, 3:1)

Шайби: 0:1 – 20 Хайман (Гардінер, Кадри), 0:2 – 27 Ливо (Боргман), 0:3 – 31 Хэйнси (Бозак, ван Римсдайк), 1:3 – 33 Райан (Вільямс, Скіннер), 1:4 – 38 ван Римсдайк (Хэйнси, Ст. Нюландер), 2:4 – 43 Дж.Стаал (Терявяйнен, Фолк), 2:5 – 45 Марло (Гардінер, Меттьюс), 3:5 – 53 Ліндхольм (Макгинн, Хэнифин), 4:5 – 55 Хэнифин (Вільямс, Скіннер)

Сент-Луїс – Нешвілл– 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 2 Джохансен (Суббан, Форсберг), 0:2 – 59 Уотсон (Джохансен)

Даллас – Калгарі– 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Шайби: 1:0 – 18 Руссель (Питлик), 1:1 – 20 Ферланд (Монахан), 1:2 – 22 Годро, 2:2 – 24 Сегін (Янмарк-Нюлен), 2:3 – 37 Монахан (Годро, Брауера), 3:3 – 38 Радулов (Шор), 3:4 – 46 Монахан (Сміт, Годро), 4:4 – 52 Сміт (Річі), 5:4 – 54 Сегін, 6:4 – 59 Сегін (Радулов)

Аризона – Лос-Анджелес – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 10 Екман-Ларссон (Степан, Фішер), 1:1 – 22 Копітар (Маззин, Габорік), 2:1 – 37 Перлини (Рідер, Голігоскі), 2:2 – 42 Льюїс (Дауті, Эндрофф), 3:2 – 62 Фішер (Демерс, Дворак)