"Донбас" обіграв "Кременчук" і здобув 20 перемогу поспіль в регулярному чемпіонаті УХЛ

У Броварах (Київська обл.) завершився черговий матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчуг" приймав "Донбас" й поступився чинному чемпіону України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 5:1 на користь донеччан.

Старт поєдинку видався дуже насиченим на події – вже на другій хвилині кидок Віталія Ляльки з лівого кола вкидання скоригував Олександр Костиков, відкривши тим самим рахунок. А через дві хвилини забив Віталій Лялька, скориставшись тим, що Власенко відбив ігровий снаряд перед собою після кидка Дмитра Ігнатенка.

Після цього тиск донеччан не припинилося, що і вилилося в кінці кінців в третій гол – на цей раз його створило перша ланка "Донбасу": Мазур віддав на Коренчука, а Ілля майстерно відпасував Івану Савченко, який і переправив шайбу повз Власенко. Коли ж до кінця першого періоду залишалося трохи більше трьох хвилин, "Донбас" реалізував ще й більшість – Іван Савченко допоміг Віталію Ляльці оформити дубль.

Набагато активніше "городяни" діяли у другому періоді, гол тим не менш знову забили донеччани – Вадим Мазур зловив відскік після сейва вийшов у другому періоді Микити Петленко. Втім, вже в атаці команда Олександра Савицького змогла "розмочити" Богдана Дяченко: відзначився Гліб Кривошапкин. Заключний відрізок зустрічі пройшов в обопільних випадах команд, проте змінити рахунок на табло так нікому і не вдалося.

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

"Кременчуг" - "Донбас" - 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 Костіков (Лялька, Ігнатенко), 01:07, 0:2 Лялька (Ігнатенко), 03:32, 0:3 Савченко (Коренчук, Мазур), 09:28, 0:4 Лялька (Савченко - більш.), 17:48, 0:5 Мазур (Савченко, Александров), 31:05, 1:5 Кривошапкін, 31:38.