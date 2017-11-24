Молодіжна збірна України з хокею проведе збір перед чемпіонатом світу
17:58, 24 листопада 2017Хокей
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Турнір у Словенії стартує 9 грудня.
Молодіжна збірна України зіграє на ЧС в Бледі / hcdonbass.com
У молодіжну збірну України отримали виклик сім гравців хокейного клубу "Донбас" для участі в навчально-тренувальному зборі, а також у молодіжному чемпіонаті світу в Дивізіоні IB, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".
Допомагати збірній у матчах з командами Італії, Литви, Норвегії, Польщі та Словенії будуть голкіпер Богдан Дьяченко, захисники Олександр Фірсов та Станіслав Ординський, а також форварди Микита Коваленко, Вадим Мазур, Денис Мостовий і Антон Рубан.
Зазначимо, що молодіжний чемпіонат світу в третьому за значущості Дивізіоні IB пройде з 9 по 15 грудня у словенському Бледі.
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